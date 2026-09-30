Mezi nimi je i obchod v Kyselce. Ačkoliv by podle mínění starosty Aleše Labíka obchody, které jsou v samotné obci i nedalekém Radošově celkem tři, dokázaly přežít i bez této podpory, zejména v zimních měsících se finanční injekce hodí. „V létě tady je hodně turistů a vodáků, takže se obchody hýbou. Ale přes zimu je to slabší,“ konstatoval starosta Kyselky.
„Malý obchod má na vesnici mnohem větší význam, než se může na první pohled zdát. Pro místní znamená, že mají základní sortiment blízko domova a nemusejí kvůli každému nákupu cestovat jinam,“ řekla Michala Málková, radní Karlovarského kraje pro oblast projektového řízení a rozvoje venkova.
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Nabídku takových prodejen podle ní ocení senioři i lidé bez auta, kterým by si mohli zajet na nákup do větších měst. „Prodejna je navíc místem, kde se lidé potkávají, prohodí pár slov a dozvědí se, co je v obci nového. I takové zdánlivé maličkosti pomáhají udržovat život na venkově,“ konstatovala Málková.
O příspěvek mohly požádat obce i provozovatelé prodejen. „My jsme v Kyselce vyřizovali žádost pro jeden obchod, který o podporu usiluje pravidelně,“ řekl starosta Labík. V letošní výzvě kraj obdržel 17 žádostí, tři z nich následně žadatel stornoval.
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„Nejvyšší možnou dotaci ve výši kolem 130 tisíc korun získají například prodejny v Sadově, Kraslicích, Verušičkách, Skalné či Dolních Nivách,“ upřesnila Jana Boučková, mluvčí krajského úřadu.
Peníze podle ní ovšem zamíří i do menších obcí, jako je Libavské Údolí, Kyselka, Radošov, Dubina nebo Šemnice.
Program Obchůdek 2021+ financuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Žadatelé mohou získat na provoz prodejen 50 až 130 tisíc korun. Cílem programu je udržet venkovské prodejny v místech, kde se jejich provoz potýká s menším počtem zákazníků.