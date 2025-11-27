Dotace na malé obchůdky už netáhnou, kraj přerozdělil jen třetinu peněz

Jitka Dolanská
  9:12
Udržet malé prodejny na venkově, pomoci provozovatelům s úhradou mezd, nájmu, energií či poplatků za platební terminál. To je cílem programu Obchůdek 2021+, který už čtvrtý rok vyhlašuje ministerstvo průmyslu a obchodu. V Karlovarském kraji ale zájem o dotačních 130 tisíc korun není velký. Na dotacích se vyčerpala jen zhruba třetinu peněz, které byly k tomuto účelu k dispozici.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Žádostí o podporu letos přišlo čtrnáct, kraj vyhověl jedenácti. Provozovatelům malých vesnických obchodů kraj vyplatil necelých 1,4 milionu, k dispozici bylo 3,8 milionu korun. Vysvětlujeme si to tím, že prostě někteří podnikatelé na vesnicích nemají zájem. Zřejmě částku 130 tisíc korun, kterou mohou získat, nepovažují za tak významnou, aby se věnovali administrativě a splnili všechny povinnosti, které je potřeba při žádosti podat,“ uvedl krajský radní Erik Klimeš s tím, že úřad je v tomto případě pouhým distributorem dotačních peněz.

„Je to program ministerstva, proto kraj nemůže tu podporu zvýšit. Ale pokud by to bylo možné, tak bychom určitě navrhli některé změny tak, aby ta částka byla zajímavější,“ odpověděl na dotaz, zda by bylo možné podporu navýšit, aby se stala pro podnikatele atraktivnější.

Nezbytné venkovské krámky. Po kraji žádají dotaci přes tři miliony

Zmínil také, že v řadě obcí už obchody zanikly, jinde je provozují vietnamští provozovatelé, kteří obvykle o dotace nežádají. Mnohde si už lidé zvykli na jiný způsob nakupování. „Byli jsme v Dasnicích, kde už nějakou dobu obchůdek není, a tam je zvykem, že například mladší generace přiváží nákupy starším. Takže v tuto chvíli to tam funguje jinak,“ dodal.

Karlovarský kraj je v počtu podpořených prodejen na posledním místě ze všech regionů. Nejvíce jich je v Pardubickém kraji, na Vysočině a Zlínském kraji. Vyplývá to z údajů ministerstva průmyslu a obchodu, které v těchto dnech avizovalo, že v lednu příštího roku spustí další, už pátou výzvu programu Obchůdek 2021+.

Venkovské prodejny má spasit dotace. Na provoz mohou čerpat až sto tisíc

„Rozhodl jsem o prodloužení programu do roku 2028. Díky tomu pomůžeme zajistit dostupnost služeb a udržení kvality života na venkově,“ potvrdil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. Stejně jako v předchozím období podávají žádost o dotaci kraje, které následně vyhlašují své krajské dotační programy pro provozovatele obchodů na svém území.

Nově ale bude moci být žadatelem o finanční podporu kromě podnikatelského subjektu a obce i nezisková organizace či společenství obcí. Pro novou pátou výzvu resort zajistil 50 milionů korun. Kraj tak může rozdělit až 3,8 milionu a prodejna, která je jediná v obci do tisíce obyvatel, může získat až 130 tisíc korun.

Podle ředitele odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavla Vinklera mají menší prodejny na venkově o program Obchůdek 2021+ velký zájem. „Vloni při třetí výzvě bylo podpořeno 614 prodejen ve 13 krajích. Jak to bude letos, nevím, čtvrtá výzva stále běží. Celkově jsme za dobu trvání programu krajům poskytli téměř 126 milionů korun,“ řekl Vinkler.

Malé obchody na vsích skomírají, podporu chystá kraj i ministerstvo

Předseda pracovní skupiny Sdružení místních samospráv pro služby na venkově Tomáš Dubský míní, že provoz obchodu v malé obci není podnikatelská výsada, ale základní služba, která zde musí zůstat pro rodiny, seniory i všechny další obyvatele. „Každá koruna z programu je investicí do budoucnosti života na venkově,“ upozornil Dubský.

Ministerstvo průmyslu a obchodu současně podporuje také rozvoj automatizovaných a hybridních řešení prodejen, a to prostřednictvím výzvy Technologie pro MAS. Získat je možné dotaci na projekt od 125 tisíc korun do 1,07 milionu v případě využití maximální výše přímých nákladů. Podnikatelé mohou finance použít na digitální řešení a inovace, které zvyšují konkurenceschopnost a usnadňují podnikání. Žádat lze do 31. prosince letošního roku.

