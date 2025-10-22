„Ještě to tady voní novotou,“ rozhlížela se po nově otevřených prostorách jedna ze zákaznic. Do Varyády přišla od jejího znovuotevření poprvé. „Asi tady budu chvilku bloudit, než si na ty novinky zvyknu,“ prorokovala.
Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje, se rozhodl kout železo, dokud je žhavé. „Domlouvám tady zapojení supermarketu do podzimní potravinové sbírky,“ vysvětlil důvod návštěvy nového obchodního centra.
|
Další část Varyády slouží veřejnosti, finále rekonstrukce bude v září
Ačkoliv modré plachty místy napovídají, že ještě ne všechny obchody jsou otevřené, většina z nich už nakupujícím slouží. „Dnes už nejde jen o prodej, ale o celkový zážitek a kvalitu prostředí. Modernizace Varyády byla přirozenou reakcí na rostoucí konkurenci i vysokou poptávku po kvalitních službách a moderním zázemí v regionu,“ uvedla Barbora Tesnerová, generální ředitelka a jednatelka společnosti EPG Group, do jejíhož portfolia karlovarské obchodní centrum patří.
Jak doplnil marketingový ředitel firmy Martin Malý, záměrem rekonstrukce bylo vybudovat prostředí, které je moderní, funkční a příjemné. „Nový design, širší nabídka obchodů i lepší dopravní dostupnost jsou krokem, který Varyádu posouvá dál a upevňuje její silnou pozici na trhu,“ podotkl.
U veřejnosti se ale kritiky dočkal nový systém parkování u centra. To už není bezplatné, do areálu se motoristé dostanou pouze přes závory. Větší problém je ovšem podle zkušeností jednoho z nich při výjezdu.
„Výjezdová závora je těsně před semafory. Zažil jsem tam kolony aut na dobrou půlhodinu,“ podělil se o své zkušenosti řidič. V pondělí před polednem byl ovšem celý areál přístupný volně, závory jak na vjezdu, tak na výjezdu byly zvednuté.
Modernizace obchodního centra trvala téměř dva roky. Začala v lednu 2024 a vyvrcholila letos 18. října slavnostním otevřením. Za tu dobu centrum povyrostlo o třetinu na současných 27 tisíc čtverečních metrů. Majitel za modernizaci zaplatil více než 40 milionů euro.
|
Další část Varyády slouží veřejnosti, finále rekonstrukce bude v září
Stavební firma, která práce prováděla, se musela popasovat s podmínkou, že rekonstrukci musí být za provozu. Jen na necelé dva měsíce byl zavřený supermarket v areálu centra.
„Perličkou tak je, že jsme dohromady absolvovali přes 120 nočních směn. Projekt přinesl i několik technicky náročnějších výzev. Například v místech napojení přístaveb bylo nutné zesílit stávající piloty vyvrtáním přidružených velkoprůměrových pilot,“ naznačil náročnost projektu Ludvík Kucharič ze společnosti Metrostav.
|
Karlovarská Varyáda se rozroste, nové multikino nabídne filmovému festivalu
Součástí projektu bylo i vybudování prvního karlovarského multikina Premiere Cinemas. To začalo vznikat v červnu 2024 a práce trvaly zhruba 13 měsíců. Nyní multikino v šesti sálech nabízí až tisíc míst. První film zde promítli letos v červenci.
Karlovarská Varyáda letos slaví 20 let provozu. Společně s nákupním centrem Central Most tvoří české portfolio investiční skupiny EPG Group. Ta se specializuje na development, správu a dlouhodobý rozvoj komerčních nemovitostí.
|
29. listopadu 2024