Památky v kraji zahájí sezonu Velikonocemi, připravily řadu novinek

Jitka Dolanská
  8:46
Nové prohlídkové trasy a historické prostory, ale i pestrý kulturní program nabídnou v letošní sezoně památky pod správou Národního památkového ústavu (NPÚ) v Karlovarském kraji. Sezona tradičně začne velikonočními akcemi o prodlouženém víkendu 2. až 6. dubna, kdy se plnohodnotně otevřou zámky Valeč a Kynžvart, hrad a zámek Bečov nad Teplou a industriální památka Rudá věž smrti.
Pohled na Valeč z jihozápadu od kalvárie | foto: Václav Šlauf, MAFRA

V průběhu roku se chystá také oblíbená Hradozámecká noc či tematický cyklus Po stopách šlechtických rodů, který letos nese podtitul Šlechta na cestách. Návštěvníci se ale musí připravit na to, že vstupné podraží.

Sezona tradičně začíná velikonočním programem, který každoročně láká desetitisíce návštěvníků.

Zámek ve Valči vzplál před půl stoletím od komína, vyvracejí fámu archivy

Na Státním zámku Valeč si letos připomenou padesát let od ničivého požáru z roku 1976, který zásadně změnil podobu zámku. O velikonočních svátcích proto kastelán připravil mimořádnou prohlídku, která návštěvníky zavede i do běžně nepřístupných částí objektu.

„Na Velký pátek 3. dubna se uskuteční komentovaná prohlídka, která propojí zámecký kostel Nejsvětější Trojice, rodovou hrobku, valečskou křížovou cestu s kalvárií a přiblíží barokní pohled na krajinu a duchovní symboliku tohoto jedinečného areálu,“ uvedla mluvčí NPÚ Alena Michálková.

Pro milovníky historických zahrad je na 6. dubna připravena komentovaná procházka zámeckým parkem, která představí vývoj valečské zahrady od její barokní podoby až po proměnu v romantický park 19. století. Barokní zahrada byla původně koncipována jako reprezentativní celek s pravidelnými liniemi, terasami, vodními kaskádami a bohatou sochařskou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna.

Expozice plná pokladů. Na zámku Kynžvart lidé uvidí dosud ukryté skvosty

Státní zámek Kynžvart oficiálně zahájí návštěvnickou sezonu na Zelený čtvrtek 2. dubna. Během velikonočních svátků bude zámek otevřený každý den od 9 do 16 hodin, návštěvníci si budou moci vybrat ze dvou hlavních prohlídkových okruhů. Součástí velikonočního programu budou také tvořivé dílny pro děti a to v pátek a v sobotu.

Bečovský zámek se otevírá veřejnosti, památkáři ustoupili podnikatelům

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou na Karlovarsku, který každoročně přivítá na 60 tisíc návštěvníků, letos oslaví 30 let od otevření veřejnosti. Hlavní lákadlem letos bude zpřístupnění středověkého Horního hradu z poloviny 14. století, který si dodnes zachoval svou původní podobu a po staletích se vůbec poprvé otevře veřejnosti.

Nové prohlídkové trasy zavedou návštěvníky do hradu i hradní kaple, připravují se vzdělávací programy pro školy zaměřené na život ve středověku. Další novinkou bude otevření pravé části zámeckých zahrad po rekonstrukci a nově instalované jídelny a přístěnku.

Nová šance pro věž smrti. Symbol utrpení politických vězňů převzali památkáři

Specifickým místem mezi památkami spravovanými NPÚ je industriální areál Rudá věž smrti u Ostrova na Karlovarsku. Národní kulturní památka připomíná historii uranového hornictví a nucené práce politických vězňů v 50. letech minulého století.

Jednou z hlavních akcí letošního roku bude 30. května pietní setkání Jáchymovské peklo, které pořádá Konfederace politických vězňů České republiky. Hlavním cílem letošní sezony je dokončení technických úprav, které umožní pravidelný návštěvnický provoz. V areálu Rudé věže smrti se budují přípojky vodovodu a kanalizace, připravuje se přívod elektřiny včetně zprovoznění hromosvodů a podobně. Pokud se podaří práce dokončit podle plánu, mohl by pravidelný návštěvnický provoz začít v průběhu měsíce května.

Novinkou je i vyšší vstupné. Od února se na části základních prohlídkových okruhů zvýšilo vstupné o 20 korun pro dospělého návštěvníka, výjimečně o 40 korun. Důvodem je především pokračující růst nákladů na provoz památek, zejména na jejich opravy, údržbu a ostrahu. Děti do šesti let mají i nadále vstup na základní prohlídkové okruhy zdarma, děti 6–17 let platí třetinové vstupné, návštěvníci od 18 do 24 let a senioři mají slevu 20 procent.

Pro návštěvníky, kteří se na hrady a zámky rádi vracejí, je určena permanentka Na památky. Karta platí po celý kalendářní rok 2026 a umožňuje neomezený počet návštěv na více než stovce státních památek ve správě NPÚ, s výjimkou exkluzivních prohlídkových okruhů a speciálních kulturních akcí.

5. září 2025
Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

