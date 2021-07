Návštěvníky festivalu Rock iN Roll otestují na covid přímo na místě

„Jsem moc rád, že na naši akci mohou lidé vyrazit opravdu bez starostí. Vše vyřeší na místě a nemusí se ničím stresovat dopředu ani nic složitě plánovat. Výsledek testu by měl být hotový do 15 minut a kapacitně budeme schopni otestovat až sto lidí za hodinu. Chceme, aby si naši návštěvníci mohli užít festival opravdu naplno a bez zbytečných obav. Protože i v těchto časech kultura žije,“ vysvětlil ředitel festivalu Jiří Švec.



Přípravy tradičního festivalu, ostatně jako vše v republice, ovlivnila pandemie koronaviru. Ředitel akce však neztrácel optimismus ani v době, kdy zdaleka nebylo jisté, jestli, případně za jakých podmínek, se bude moct festival uskutečnit.

„Nevzdali jsme se loni a věříme tomu i letos. Snad se díky tomu staneme jednou z mála kulturních akcí, která nevynechala žádný z pandemických ročníků, byť jen pro omezený počet diváků. Kultura je pro lidi důležitá a my si moc přejeme, aby přežila i v těchto nelehkých časech,“ konstatoval Švec.

Kvůli současné situaci věnovali organizátoři hodně pozornosti opatřením, která mají zamezit šíření onemocnění. „Vytvořili jsme několik plánů, které aplikujeme na aktuální restrikce. Například jsme rovnou rozdělili vstupenky do dvou sektorů, i když to zatím vypadá, že to nebude nutné. Stanovili jsme si také maximální kapacitu areálu, aby diváci mohli v klidu dodržovat dané rozestupy. Posílili jsme i náš personál, abychom u vstupu zvládli kontrolovat bezinfekčnost a splnili i další náležitosti, popřípadě testování,“ popsal ředitel.

Příprava festivalu se ovšem neobešla bez problémů. „Například nás dost trápila otázka lístků pro dětské návštěvníky. Dříve u nás měly totiž děti do 12 let vstup na hlavní program zdarma. Jenomže když máme nějaké maximum diváků, které můžeme na akci pustit, tak se ocitáme ve zcela jiné situaci, protože samozřejmě potřebujeme co nejvíc platících, abychom vše ufinancovali,“ vysvětlil ředitel.

Zatím to ovšem vypadá tak, že dětští návštěvníci budou mít vstup zdarma i v letošním roce.

Sto zvířat, Buty i David Kraus

Po dětském odpoledni, které začíná už ve 13 hodin, vypukne to pravé festivalové dění v 16 hodin. V programu 13. ročníku Rock iN Roll se mohou hudební nadšenci těšit na řadu celostátně i regionálně známých interpretů.

„Osobně se těším na všechny. Kdybych ale měl jmenovat kapelu, se kterou se vždycky rád setkávám, tak to jsou Sto zvířat, kteří náš festival navštíví již potřetí! Naše publikum je prostě miluje! Taky se těším, až si zopakujeme společné zapití festivalu s Davidem Krausem a jeho kapelou,“ nastínil program ředitel festivalu.

Vedle zmíněných formací se v Nové Roli na dvou pódiích představí ještě kapela Progres 2, Totální nasazení či karlovarští Funky Monx a pražští Los Culos.

Na západ Čech pak po dlouhé době zavítají i ostravští Buty. „Kapela u nás dlouho nehrála a já mám velikou radost, že se mi je podařilo pozvat k nám do Nové Role. Jsme v kontaktu již několik let, ale až letos se shodou okolností podařilo navázat spolupráci. Aspoň to je na té komplikované situaci v kultuře pozitivní,“ dodal Jiří Švec.