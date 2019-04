Malý Nicolas začal konečně chodit, lékaři ho teď musí na nohou udržet

První zákrok absolvoval Nicolas Úbl krátce po velmi těžkém a obtížném porodu, když se mu mozkomíšní mok začal hromadit v hlavě a bylo nutné jej odvést speciální trubičkou do dutiny břišní. Pak ale přišly epileptické záchvaty a chlapec ochrnul na pravou polovinu těla.



Lékaři už rodiče připravovali na to, že chlapec do konce života zůstane ležet, v lepším případě se posadí na invalidní vozík. Jenže maminka Nicolase se s takovou perspektivou nechtěla smířit. Pomoc hledala, kde se dalo. Následovaly další operace a náročné rehabilitace, po kterých chlapec loni konečně udělal první samostatné krůčky. A boj pokračuje.

Lékaři zjistili, že hošík vinou obrny a následně zkrácených šlach nechodí správně, navíc se mu začaly bortit nožní klenby. To vše by zkomplikovalo další nácvik chůze. Odborníci se navíc obávají, že v krajním případě by postupně přestal chodit. Proto nyní chystají sérii dalších operací, které mají za úkol jej na nohách udržet.

„V současné době probíhají na specializovaných pracovištích, jako je třeba neurologie, neurochirurgie a psychiatrie, předoperační vyšetření, kdy lékaři dávají souhlas s operací a píší medikaci s ohledem na noční epileptické záchvaty, kterými Nicolas trpí. Jde o to, aby při samotném výkonu nedošlo ke komplikacím,“ řekla Ivana Úblová s tím, že nejprve čeká Nicolase už třetí operace nosních mandlí a poté ortopedický zákrok na obou dolních končetinách.

„Lékaři se při nich pokusí zpevnit nohy šrouby, aby bylo možné při následné rehabilitaci nacvičit správný stereotyp chůze a správné postavení nohou,“ uvedla Úblová s tím, že operaci si vyžádalo zborcení celé klenby. Kvůli tomu chlapec při chůzi vytáčí nohy ven a při únavě táhne pravou nohu za sebou.

„Pak nás čeká velká kostní operace, kdy lékaři zvažují, že vezmou z Nicolasovy kyčle kostní štěp, a tím plosku nohy vypodloží. Cílem je, aby se noha srovnala,“ přiblížila Úblová. Ta současně pracuje na rozvoji Nicolasových rozumových schopností, které ale negativně ovlivňují epileptické záchvaty.

„Pokud vše zvládneme, čeká nás v Praze intenzivní logopedický program. Tady bychom se chtěli pokusit nastartovat řeč, protože při ambulantní formě se nám to stále nedaří,“ doplnila.

Přestože Nicolas tráví velkou část života v nemocnicích, rehabilitačních ústavech a lázních, nyní se díky tomu, že chodí, zamiloval do dětských prolézaček. Rád také plave, jezdí na koni v rámci hipoterapie, a pokud je to možné, tráví volné chvíle se zvířaty. Ta mají na hyperaktivního chlapce uklidňující účinek. Mezi jeho oblíbené knižní hrdiny patří prasátko Peppa.

Pro Nicolasovu rodinu je léčba nejen náročná, ale i nákladná. Pomáhá Nadační fond Světlo naděje, který na Velký pátek 19. dubna uspořádal v Jazz Rock Café Cheb koncert. Vystoupily zde skupiny Ethos of Nemesis, Project Nimaro a Grande Tete. Výtěžek z koncertu, na němž se představila netradiční sestava kapel, bude věnován na podporu léčby Nicolase Úbla, informoval předseda správní rady fondu Marek Pelikán.