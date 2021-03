Zase od začátku. Nicolas už uměl chodit, po úrazu je ale opět na lůžku

„Nicolas má celou levou nohu v sádře. Podle prvního rentgenu byla zlomenina tak vážná, že lékaři zvažovali operaci. Vzhledem k tomu, čím si už prošel, jsme se s lékaři domluvili, že to zkusíme zvládnout běžným postupem. Bojím se, že se budeme muset znovu učit chodit. Navíc mne při výměně sádry lékař informoval, že se Nicolasovi začíná zkracovat šlacha. To by znamenalo další operaci,“ svěřila se s obavami Nicolasova maminka Ivana Úblová.