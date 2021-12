Nicolas se bude už popáté znovu učit chodit. Vánoce prožije s obří sádrou

Od narození se pere s problémy. Po těžkém porodu a krvácení do mozku má Nicolas částečně ochrnutou pravou polovinu těla. Rovněž trpí epilepsií. Prodělal několik operací a následných rehabilitací, které ho měly postavit na nohy.

Jenže vše je jinak. Letos na jaře s chlapcem v náručí upadl na schodech plzeňského zdravotního střediska sanitář. Výsledek? Zlomená levá noha. Konzervativní léčba ale nepomohla. V polovině prosince tak chlapec musel podstoupit operaci a Vánoce prožije na lůžku s nohou zasádrovanou téměř až ke kyčli.

„Kost srostla špatně. Kvůli tomu často padal. Když jsme byli na rehabilitaci v Luhačovicích, spadl tak, že jsem se bála, že si zas něco zlomil. Lékaři z pražského Motola jednoznačně doporučili operaci. Při ní kost museli postavit do správné polohy a zafixovat dráty,“ popsala Nicolasova maminka Ivana Úblová, která těsně po operaci vůbec netušila, jestli stráví Štědrý den v nemocnici, nebo doma.

„Nesmíme nic uspěchat. Uvidíme, jak to bude Nicolas zvládat. Teď dostává opiáty proti bolesti. Hlavní je, aby nepřišel epileptický záchvat. To je v tuto chvíli nejdůležitější,“ řekla Ivana a doplnila, že vánoční svátky v současnosti vůbec neřeší. „Dárky nebo předvánoční úklid? To jde úplně mimo mě, na to nemám ani pomyšlení,“ pokrčila rameny.

Nemůže se však zbavit hořkosti. Nejenže Nicolas musel na operaci a trpí kvůli zranění, které si nezpůsobil, ale ani přepravní společnost Falck Emergency se k incidentu nestaví právě ukázkově. Rodinu od března v souvislosti s úrazem nikdo nekontaktoval, ani se nepoptal na to, jak na tom chlapec po úrazu zdravotně je.

Kvůli průtahům Ivana Úblová případ předala chebské advokátní kanceláři Petra Ptáčka. Té se půl roku po úrazu, tedy v září a v říjnu ozval člen představenstva společnosti Falck Emergency Martin Mitra s informací, že celá záležitost je v šetření a řádně zaevidovaná. Ujistil, že pojišťovna bude chebskou advokátní kancelář a rodinu kontaktovat, jakmile obdrží podklady pro vyčíslení újmy.

„Žádná pojišťovna se matce poškozeného ani naší kanceláři zatím neozvala. Místo pojišťovny se na naši kancelář obrátil právní zástupce dopravní zdravotní služby Falck Emergency, kterému jsme požadované podklady poskytli,“ uvedla vedoucí advokátní kanceláře Alena Ptáček.

Člen představenstva společnosti Falck Emergency Václav Moravec, kterého v souvislosti s případem MF DNES oslovila, zopakoval, že záležitost šetří pojišťovna. „Nevím. My jsme zatím nic podobného neřešili,“ odpověděl Václav Moravec na otázku, zda případ, který se stal začátkem letošního března, nezůstává otevřený příliš dlouho.

Bude se znovu učit chodit. Už popáté

Pro Nicolase to však operací a sejmutím sádry nekončí. „Scénář bude obdobný, jako už čtyřikrát předtím. Zase se budeme muset učit chodit. Už popáté. Nejprve začneme nohu lehce zatěžovat, následně přijdou rehabilitace, péče o jizvu. Pak bude nutné ty dráty z nohy také vyndat,“ nastínila Ivana Úblová scénář nejbližších týdnů a měsíců.

Už teď ale ví, že nácvik chůze bude tentokrát pro Nicolase mnohem těžší. Ochrnutá noha je několikrát operovaná, přesto stále není v pořádku. A ta levá, dosud zdravá, bude po operaci.

Kvůli zranění jej zřejmě čekají i potíže se školou. „Nicolas navštěvuje druhou třídu, ale zatím se učíme distančně. A přitom by do kolektivu moc chtěl. Těší se na paní učitelku, na spolužáky,“ řekla Ivana Úblová.

Ta si myslí, že pobyt ve třídě se spolužáky by Nicolasovi prospěl, táhl by jej k lepším výkonům. Už teď je však jasné, že ani příští rok si Nicolase ve škole moc neužijí.

„Máme v plánu operaci pravé nohy a vyndání šroubů z té levé. A pokud to půjde, absolvujeme kortikoterapii, která by mohla zkrotit epileptické záchvaty, které Nicolasovi poškozují mozek. Na tu však můžeme jít, až bude v pořádku, protože by se rány špatně hojily. Bohužel, záruku, že nás epilepsie nechá vydechnout, ani po takové léčbě nemáme. Teprve v budoucnu se uvidí, zda terapie zabrala,“ dodala.