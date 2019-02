VIDEO: Ve středověkém dole Jeroným spí netopýři celé měsíce

Podle prvních výsledků sčítání se zdá, že tu letos bude přibližně stejně zvířat jako vloni. „Rekord jsme měli v roce 2017, kdy jsme v obou částech dolu Jeroným napočítali 347 netopýrů. Našli jsme i poměrně vzácného netopýra brvitého,“ uvedl Přemysl Tájek ze správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Podle jeho slov se ve středověkém dole vyskytuje nejčastěji netopýr řasnatý, vodní, velký a ušatý. Loni se ale objevil i Brandtův a velkouchý. Celkem přírodovědci napočítali při letním i zimním mapování, že v kraji žije deset netopýřích druhů. Zavěšeni hlavou dolů přečkávají ve stavu hibernace hubené měsíce, kdy by venku nenašli hmyz, kterým se živí. Někteří z nich na sobě nesou kroužek. Odborníci díky tomu mohou zjistit, kde a kdy jedinec ozdobu získal. A třeba i to, z jaké pochází kolonie.

V tichu a stálé teplotě důlního díla dokážou vzácní okřídlení savci během zimování až stonásobně snížit tep srdce. Šetří tak energii, potřebnou k přežití. A každé vyrušení je pro ně pohromou. Proto do Jeronýma lidé od poloviny října do konce dubna nesmějí.

I sami přírodovědci se snaží vytyčenou trasou postupovat s maximální opatrností. V netopýří ložnici se pohybují tiše, svítí co nejméně a zavěšené spáče prohlížejí se zatajeným dechem. Teplý vzduch by mohl vzácným živočichům narušit spánek a pokud by tepla bylo víc, tak je i předčasně probudit.

Ředitel Muzea Sokolov Michael Rund, který se společně s vědci ze správy CHKO Slavkovský les do dolu Jeroným za netopýry vydal, potvrdil, že právě kvůli ochraně spících netopýrů je v zimě středověké důlní dílo pro návštěvníky nepřístupné.

„V tomto čase musí člověk netopýrům ustoupit. Lidé si to mohou vynahradit při Noci netopýrů, která se tady na Jeronýmu uskuteční na přelomu srpna a září. To si při kroužkování budou moci tyto noční lovce a brilantní letce zblízka prohlédnout a možná se jich i dotknout,“ dodal Rund.

Sčítání zimujících netopýrů se v kraji koná pravidelně a stalo se tak už tradicí. Konkrétně na Jeroným se odborníci vydávají sčítat okřídlené spáče od roku 1994. Vedle toho hledají spící netopýry i na řadě dalších známých zimovištích, na půdách či ve sklepích. Podle Tájka je takových míst v kraji ke třem stovkám. Jeroným ale patří k nejvýznamnějším.