Areál ve Svatošských skalách čeká oprava, pak ho kraj pronajme na deset let

Až do roku 2026 může stávající provozovatel areálu ve Svatošských skalách, kterým je společnost Svatošky - dětský ráj, počítat s nájemní smlouvou od Karlovarského kraje. Do konce roku 2026 pak chce kraj jako vlastník areálu dokončit investici do jeho infrastruktury.