Zchátralé nemovitosti, torzo mototechny i bývalý kulturák, čeká obnova

Torzo nikdy nedostavěné prodejny Mototechny na rozcestí U Koníčka už desítky let hyzdí Karlovy Vary. Nyní to vypadá, že by se stavba, která se dlouhá léta umisťovala na předních místech anket největších ohavností města, mohla dočkat vzkříšení. Do pěti let by zde mohlo vzniknout moderní obchodně správní centrum.

Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka je pro to momentálně nejlepší konstelace. „Máme totiž hmatatelného vlastníka jak nemovitostí, tak okolních pozemků,“ řekl Vaněk. Jakýkoliv rozvoj v této lokalitě podle něj doposud brzdila roztříštěnost majetkových vazeb.

Město navíc investorovi nyní prodalo další pozemek, na kterém by mělo vzniknout parkoviště pro více než 90 vozidel. Radnice si ovšem dala podmínku. „Pokud do pěti let investor nedokáže zrealizovat svůj záměr, vrátí tento pozemek městu,“ potvrdil náměstek.

Železný skelet hyzdí město od poloviny devadesátých let. Podle dobrozdání statiků je ovšem ještě použitelný. V tomto ohledu tak má investor snazší práci. Čeká ho ale i poměrně náročný úklid celého areálu. Ten se totiž za celou dobu bezprizornosti změnil v neoficiální skládku.

V roce 2016 vznikl projekt, kterým chtěl karlovarský podnikatel torzo stavby změnit v sídlo drobné výroby. Ze záměru ovšem sešlo. Jedním z důvodů byla už zmiňovaná roztříštěnost majetkových vztahů, kdy budova měla jednoho vlastníka a pozemky dalšího.

Mototechna není jediným strašákem

Obdobných problémových lokalit je v Karlových Varech více. Například bývalý hotel Barrandov v Hůrkách či objekt pivovaru v Rybářích. Zatímco v místech, kde se kdysi vařilo pivo, vznikne v několika etapách nové bydlení a s ním spojené služby, někdejší hotel v Hůrkách je ve stále horším stavu. Podle katastru nemovitostí je majitelem areálu společnost RCI – management se sídlem v Praze 10 – Dolních Měcholupech.

Obchodní rejstřík mluví o této firmě jako o společnosti zabývající se pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Zrovna tak by měla poskytovat služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Město má jen omezené možnosti, jak ovlivnit stav podobných objektů. Jedinou pákou je práce stavebního úřadu. Další možností je nechat podobné hrůzy zdemolovat na účet radnice. Vymáhání vynaložených prostředků od majitelů je ovšem často prakticky nemožné.

Ulice se změnila k nepoznání

Podobné pomníky, které městu čest nedělají, má i Cheb. Vyhlášená lokalita ve Wolkerově ulici se ale změnila k nepoznání. Ještě v létě 2017 byl komplex pěti domů označován jako časovaná bomba. Statik tehdy konstatoval, že ačkoli skelet domů je zatím ještě poměrně stabilní, chůze po přilehlém chodníku a ani jízda po komunikaci už bezpečná není.

V lednu následujícího roku však vlastník domy prodal a nový majitel, společnost Leko Real z Příbrami, ihned začal s přípravami rekonstrukce. Ta byla dlouhá a náročná. Dnes už mají domy i novou fasádu a upravený dvorní trakt s dětským hřištěm a parkovištěm.

Další stavba, o které se v té souvislosti mluví, je bývalá restaurace a kulturní dům na Zlatém vrchu.

Plán na využití objektu, který na sídlišti chátrá již řadu let, je už na stole. Využívat by jej měla družina sousední 3. základní školy. V rozsáhlém objektu má vyrůst také společenský sál školy pro pořádání nejrůznějších akcí od předávání vysvědčení či školních akademií až po koncerty a divadelní představení. Vzniknout by tu mělo rovněž středisko volného času při Domu dětí a mládeže Sova Cheb.