Malá obec Krásná koupila sokolovnu, teď má konečně společenský sál i hospodu

„Myslím si, že nás to hodně posune dál. Můžeme dělat víc společných akcí a co je hlavní, už při nich nemusíme hlídat počasí a následně vymýšlet nějaká nouzová řešení. Nyní se v případě potřeby jenom přesuneme do sokolovny,“ pochvaluje si starosta Luboš Pokorný. Krásenským se už podařilo za pomoci dotací sál v původní sokolovně zrekonstruovat a moderně vybavit.

„Interiér sálu je hotový. Jeden projekt řešil opravu pódia, kde byla vyměněna podlaha, upravili jsme prostor pod pódiem a kompletně opravili omítky včetně vymalování. Součástí projektu je nové vybavení, stoly a židle. Další projekt umožnil vybavit sál moderními technologiemi,“ uvedl starosta. Došlo také na projektor, plátno, zvukovou aparaturu a světelnou techniku.

Vhod přišla i velká zahrada

Nyní tak obyvatelé Krásné mohou sál naplno využívat pro spolkovou činnost i pro pořádání různých kulturních či sportovních akcí. V předem určených dnech se navíc prostor promění na kino. Součástí sokolovny je vedle zahrady rovněž restaurace a penzion. „Oboje se nám podařilo pronajmout a oboje funguje,“ je spokojený starosta.

Restaurace navíc společenský sál dobře doplňuje a nabízí obci zázemí pro veškeré venkovní akce, které nyní byly přesunuty do sokolovny. „Na zahradu sokolovny, která je poměrně rozlehlá, jsme ještě doplnili nové dětské hřiště, aby byl ten prostor celkově atraktivnější,“ poznamenal starosta Pokorný s tím, že opravy objektu sokolovny dále pokračují.

Podařilo se získat dotaci i na zateplení fasády a na střechu. „Vyměníme okna a dveře. V tendru jsme vysoutěžili zhotovitele, zvlášť pak budeme ještě soutěžit dodavatele nové vzduchotechniky a fotovoltaiky,“ vysvětlil starosta. Podle jeho slov se změní také zdroj tepla. Namísto dosavadního kotle na uhlí bude objekt vytápět tepelné čerpadlo. Objekt už místní využívají.

Promítalo se a bude zábava

„Už se zde konaly nějaké menší akce, promítali jsme tu film. První velkou akci chystáme na zimu, budeme pořádat Krásenskou zábavu,“ prozradil starosta. Obec plánuje využívat sál sokolovny jako tělocvičnu pro místní mateřskou školu i pro veřejnost. Konat se tu budou nejrůznější semináře a setkání, dílny či divadelní či filmová představení.

„Chceme sál využívat pro nejrůznější komunitní akce, které konečně budou mít k dispozici krytý a vytápěný prostor. Všechny akce, které připravíme, budou nově končit právě tady. Sál má kapacitu 190 míst, k tomu je třeba připočítat ještě 50 míst v sousední restauraci, takže prostoru bude dost,“ dodal starosta Luboš Pokorný.