Sokolovské nemocnici pomáhají vojáci, karlovarská už zapisuje dobrovolníky

„Aktuálně v nemocnici chybí zhruba 40 lidí,“ uvedla její ředitelka Jitka Samáková. Neznamená to ale, že by se mezi osazenstvem rozmohl covid.

„Někteří samozřejmě jsou v izolaci, ale máme personál na neschopenkách kvůli jiným onemocněním, stejně jako členy týmu, kteří čerpají ošetřování členů rodiny,“ vysvětlila ředitelka.

Vojenská výpomoc pracuje na intenzivní péči. „Armáda je povolala do 20. prosince. Kdybychom chtěli jejich pobyt prodloužit, museli bychom o to do 14. prosince zažádat. Zatím jsme o tom nemluvili, uvidíme, jaká situace bude v pondělí,“ doplnila Samáková.

V sokolovské nemocnici, která patří do sítě Penta Hospital, pečují v současné době o 25 covid pozitivních pacientů. Pět z nich je v intenzivní péči lékařů, zbylí leží na normálních odděleních, nejvíce pak na následné péči.

„Devadesát procent z nich jsou očkovaní senioři, kteří mají lehký průběh onemocnění. V intenzivní péči je poměr obrácený, nejvíc případů jsou neočkovaní pacienti,“ dodala Jitka Samáková.

Karlovarská nemocnice eviduje dobrovolníky

Karlovarská krajská nemocnice (KKN), pod jejíž správu spadají zdravotnická zařízení v Karlových Varech a Chebu, zatím armádu o pomoc nepožádala. „Zatím zvládáme péči o pacienty vlastními silami,“ potvrdila mluvčí KKN Markéta Singerová.

I v krajské nemocnici se ovšem chystají na možnost, že by vlastní síly stačit nemusely.

„Zahájili jsme evidenci dobrovolníků, které bychom mohli oslovit na případnou pomoc jak přímo v nemocnicích, tak na odběrových a očkovacích místech,“ vysvětlila Singerová. Pověření pracovníci tak nyní zjišťují kvalifikaci a časové možnosti potenciálních pomocníků.

Těch bude třeba i v očkovacích místech. „V Karlových Varech máme od pondělka dvě, což obnáší dvojnásobnou potřebu personálu. V Chebu se pak očkovací centrum stěhuje z kostela do nových prostor, na původním místě zůstanou jen odběry,“ dodala mluvčí.

Očkovací místo se stěhuje na fakultu

Očkovací místo v Chebu se z kostela sv. Kláry stěhuje na půdu Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Hradební ulici. A to už od pondělí 13. prosince.

Bezbariérové očkovací místo bude otevřené vždy v pondělí, středu a pátek od 14 do 18 hodin. Sloužit bude jen lidem, kteří si čas k očkování objednají v centrálním rezervačním systému na adrese registrace.mzcr.cz.

„Kvůli objemu prováděných očkování se stále více ukazovalo, že prostory očkovacího centra v budově kostela sv. Kláry nejsou zcela vyhovující. Naproti tomu takzvaný velký sál budovy chebské fakulty, který je v současnosti poměrně málo využívaný, by mohl být pro ten účel vhodný. Prostor může sloužit samostatně a odděleně od zbytku budovy, která je využívaná pro výuku studentů fakulty ekonomické a fakulty pedagogické,“ uvedl na svém Facebooku senátor a bývalý chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Doplnil, že nové prostory budou mít samostatný vchod, dostatečné chodbové prostory pro případné čekání zájemců o očkování, vlastní velký sál pro zařízení očkovacího centra a rovněž čekárnu pro očkované včetně samostatných toalet.

„Umístění očkovacího centra v budově chebského pracoviště Fakulty ekonomické Západočeské univerzity má podporu jak rektora ZČU tak i hejtmana kraje. Rovněž jsem se zúčastnil jednání s ředitelem chebské nemocnice, kde byly detailně řešeny potřebné provozní záležitosti související s přesunem očkovacího centra,“ dodal Plevný.