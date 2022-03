Hydraulické nůžky bourají bývalé plicní oddělení karlovarské nemocnice

Ještě před demolicí pavilonu K památkáři zachránili z objektu například části výtahu, schodiště, zábradlí i kliky a vodovodní kohoutky.

„S ohledem na bezprostřední blízkost jiných budov a bezpečnost nebyla jiná varianta demolice možná,“ uvedla Markéta Singerová, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN).

Hydraulické nůžky se podle ní postarají o demolici přibližně 75 procent budovy. Zbylou čtvrtinu, tedy například krov objektu, bylo ještě před nástupem těžké techniky nutné odstranit ručně.

Tento týden bude vyšší patra bourat stroj s delším ramenem. „Od příštího týdne práce převezme stroj s kratším ramenem,“ upřesnila mluvčí s tím, že demolice pavilonu K přijde na 2,35 milionu korun včetně daně.

„Na místě pavilonu K vznikne manipulační plocha pro rekonstrukci a dostavbu pavilonu L. Do budoucna potom bude na tomto místě dle projektu park,“ doplnila Singerová.

Generel Karlovarské krajské nemocnice, jehož součástí je i demolice bývalého plicního oddělení, předpokládá, že k zemi postupně půjde hned pět budov. Některé z nich bez náhrady.

„O tom, které z pavilonů zmizí definitivně, rozhoduje jejich technický stav. Jejich rekonstrukce by byla neefektivní,“ vysvětlil generální ředitel KKN Josef März.

Ambiciózní projekt kraje na obnovu areálu krajské nemocnice by měl vyvrcholit nejpozději v roce 2030.

K zemi půjde celkem pět budov

V jeho první fázi firmy zdemolují objekt K i sousední budovu G, kde nyní sídlí administrativa nemocnice a sklady. Na jeho místě ovšem vyroste nový, ryze zdravotnický pavilon. Rozšíří kapacity urgentního příjmu budovy A, místo v něm ale najde i onkologie, interna, kardiologie, neurologie, gynekologie a traumatologie.

O finanční náročnosti celého projektu svědčí fakt, že jen jeho první etapa vyjde na úctyhodných 1,9 miliardy korun.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka se mají předpokládané výdaje na celkovou rekonstrukci nemocnice vyšplhat k téměř třem miliardám korun. Část peněz chce kraj získat z fondů Evropské unie.

Hejtmanství ovšem bude muset při realizaci první etapy sáhnout i do své kasy. „Podle zkušeností z dotačních projektů by to mohlo být 40 až 50 procent. Při rozložení do osmi let je to realistické,“ řekl při představování projektu generelu nemocnice hejtman.

Nutnost řešit lůžkovou kapacitu i emergency

Důvodů, proč investovat tak velké peníze, je podle Josefa Märze hned několik. Vedle stavu objektů určených k demolici je to mimo jiné i rozšíření kapacity urgentního příjmu. „Když se před deseti lety dostavěl pavilon A, jezdilo k nám deset až patnáct sanit denně. Dnes jich je 45,“ vysvětlil generální ředitel.

V karlovarské nemocnici ovšem musí řešit i lůžkovou kapacitu. Ta současná je podle Märze hraniční. „A pavilon C není možné dále stavebně upravovat. Je to jednoduše řečeno panelák. Nelze upravovat zázemí pokojů ani technologie,“ doplnil ředitel.

Do nemocničního areálu se v rámci první etapy projektu přestěhuje i transfuzní stanice, která doposud sídlí ve Vítězné ulici. Nové zázemí najde v bývalém infekčním oddělení pavilonu L. Jeho rekonstrukce začne ve druhém čtvrtletí letošního roku s tím, že první dárci by do něj měli přijít na sklonku roku příštího. Spolu s transfuzní stanicí zde vzniknou i prostory pro administrativní zázemí nemocnice.

Druhá etapa modernizace areálu začne v příštím roce. V plánu je parkovací dům i nová budova Střední zdravotnické školy.

Bourání objektu patologie v Karlovarské nemocnici (31. 7. 2019)