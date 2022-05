Karlovarský kraj má šanci získat peníze na chybějící onkologické centrum

Karlovarský kraj je co do výskytu rakoviny nejpostiženějším regionem v České republice. A podle Ladislava Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistik, se situace do budoucna zlepšovat nebude. Naopak.

„Vůči kraji cítím dluh. Čísla nejsou dobrá. Nejsmutnější je nadprůměrná úmrtnost pacientů se zhoubnými nádory. A v nejbližších letech se budou se stárnutím populace dále zhoršovat. Do roku 2030 přibude 28 procent zhoubných nádorů,“ varoval Dušek.

To podle něj způsobí tlak na zajištění potřebné péče. „Kdo se na to nepřipraví, bude na tom špatně,“ řekl na pondělním jednání.

V kraji stále komplexní onkologické centrum chybí. „Pouze 43 procent pacientů s nádory podstoupí léčbu v centrech jiného kraje,“ konstatoval ministr Vlastimil Válek.

Pacienti z regionu nejčastěji míří do centra Fakultní nemocnice Plzeň. To je podle přednosty Onkologické a radioterapeutické kliniky nemocnice Jindřicha Fínka připravené regionu pomoct.

„Část léčby komplexního onkologického centra by se pod naší supervizí mohla odehrávat v Karlovarském kraji,“ naznačil možnost jakéhosi mezistupně mezi současným stavem a vznikem vlastního krajského centra přednosta kliniky. Tato spolupráce by podle ministra Válka mohla začít fungovat už v příštím roce.

Cesta nebude krátká ani jednoduchá

Ačkoliv podle hejtmana Petra Kulhánka přineslo pondělní jednání razantní naději na změnu v dostupnosti onkologické léčby v regionu, cesta k vlastnímu komplexnímu centru nebude ani krátká, ani jednoduchá. Podle ministra jde o horizont několika let.

„Dá-li bůh, na konci roku 2024 se setkáme znovu nad plány pro další období, které povedou k cíli, kterým je vznik komplexního onkologického centra,“ naznačil ministr Válek.

Vzhledem k finanční náročnosti provozu podobného úzce specializovaného zařízení by podle záměru ministerstva zdravotnictví krajské centrum zajišťovalo péči o pacienty s klíčovými diagnózami, jako je například rakovina tlustého střeva. V případě méně častých rakovinových onemocnění by se pacienti museli i nadále spolehnout na léčbu v jiných regionech.

Z Národního plánu obnovy může kraj získat prostředky na nákup potřebných zařízení. Podle generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice Josefa Märze je ovšem nutné zajistit i kvalifikovaný personál. „Tomu musíme nabídnout dobré pracoviště, profesní rozvoj a vizi dalšího fungování centra v kraji,“ naznačil März.

„Pokud budete mít personál a sídlo, můžeme se bavit o komplexním onkologickém centru,“ dodal ministr Válek.

Onkologické pracoviště v současné době funguje v chebské nemocnici. Chystá se ale jeho zřízení i v Karlových Varech. Onkologie je součástí takzvaného Generelu Karlovarské krajské nemocnice. Vzniknout má v novém ryze zdravotnickém pavilonu.