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Karlovy Vary mají novou paliativní ambulanci. Pomůže pacientům i rodinám

Jitka Dolanská
  15:32
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Nová paliativní ambulance začala sloužit v Nemocnici Karlovy Vary. Provozovatelem je REHOS Nejdek, který při zajišťování péče spolupracuje s nemocnicí a jejím paliativním týmem. Pacientům nabízí specializovanou péči ambulantně, bez nutnosti hospitalizace, pokud to jejich zdravotní stav dovoluje. V regionu jde již o třetí takové pracoviště.

„Zkušenosti s provozem paliativní ambulance v Nejdku, kde REHOS otevřel první takovou ambulanci v Karlovarském kraji, jednoznačně potvrdily potřebu rozšířit dostupnost této specializované péče také do Karlových Varů. Nové odloučené pracoviště této ambulance v krajské nemocnici umožní užší propojení s nemocničním paliativním týmem a zajistí pacientům plynulejší návaznost služeb,“ řekl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan.

Vedle spolupráce s nejdeckými odborníky vyzdvihl ředitel práci nemocničního paliativního týmu, v němž má významnou roli primářka emergency Dagmar Šnajdárková. „Díky nasazení těchto odborníků dokážeme pacientům a jejich blízkým nabídnout nejen potřebnou zdravotní péči, ale také lidskou podporu, důstojnost a respekt v jedné z nejnáročnějších životních situací,“ doplnil ředitel Štefan.

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Významným přínosem nového pracoviště je propojení ambulantní a lůžkové paliativní péče. Pacienti tak mohou podle svého zdravotního stavu využívat různé formy odborné pomoci.

Kromě paliativního týmu nemocnice bude nová ambulance spolupracovat také s onkologickými ambulancemi a dalšími odbornými pracovišti nemocnice. Právě pacienti onkologických ambulancí s indikovanou paliativní péčí patří mezi ty, kterým může nová služba významně pomoci.

„Chceme, aby se paliativní péče dostávala k pacientům včas a aby zdravotníci i pracovníci sociálních služeb věděli, jak jejich potřeby rozpoznat a jak jim pomoci. Proto se vedle rozšiřování samotné péče zaměřujeme také na vzdělávání. Připravujeme odborné semináře pro sestry v sociálních zařízeních i pro zdravotníky napříč krajem. Jejich znalosti a vzájemná spolupráce jsou důležité pro to, aby pacienti dostali odpovídající péči ve chvíli, kdy ji potřebují,“ doplnila ředitelka REHOS Nejdek Olga Pištejová.

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Paliativní péče je určena pacientům se závažným, život ohrožujícím nebo nevyléčitelným onemocněním. Jejím cílem je především zmírňovat bolest a další obtíže spojené s nemocí, podporovat kvalitu života a poskytovat odbornou i psychickou podporu pacientům a jejich rodinám.

Neomezuje se přitom pouze na poslední fázi života, může být důležitou součástí léčby již v jejím průběhu.

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