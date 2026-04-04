Nechceme, aby pacienti odjížděli na vyšetření jinam, přeje si ředitel nemocnice

Jitka Dolanská
  7:13
Stabilita zdravotnických týmů, digitalizace a s tím související snížení administrativní zátěže, pokračující investice do rozvoje zdravotní péče, důraz na kvalitu, na spokojenost personálu i pacientů. To jsou plány generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice Jiřího Štefana, který byl loni po odvolání ředitelky Nely Kvačkové pověřený řízením nemocnice a následně na základě výběrového řízení do funkce jmenován.
Ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan (uprostřed) chce zdravotnické zařízení stabilizovat, a to na úrovni personální, odborné i ekonomické. (13. března 2026) | foto: Jitka Dolanská, MAFRA

Otevření nového oddělení PET CT v Nemocnici Karlovy Vary (26. března 2026)
Jako svůj hlavní úkol chce nový ředitel nemocnici stabilizovat, a to na úrovni personální, odborné i ekonomické.

„Koncepce stabilizace a dalšího rozvoje nemocnice má několik pilířů. Prvním je kvalita a bezpečnost péče, kdy v centru pozornosti musí být pacient. Chceme systematicky sledovat kvalitu poskytované péče a věnovat pozornost zkušenostem a zpětné vazbě pacientů. A následně s těmi daty pracovat,“ uvedl Jiří Štefan s tím, že druhým, neméně důležitým pilířem jsou lidé.

A to jak management, primáři, vrchní sestry a další zdravotníci, tak zejména pacienti. „Na některých těch věcech už pracujeme. Koncem roku jsme měli personálně téměř naplněné stavy. Hodně nás zajímá kvalita péče, zpětná vazba, dotazníky šetření, spokojenost zaměstnanců a tak dále. Z toho vyplývá spousta věcí, které se budou muset udělat v oblasti komunikace. Chci, aby pacienti měli jistotu, že dostanou kvalitní a bezpečnou péči, a aby zdravotníci měli k dispozici prostředí, ve kterém mohou dobře pracovat a profesně růst,“ řekl.

Jako třetí pilíř ředitel Štefan vnímá ekonomickou stabilitu a moderní řízení nemocnice. Cílem je mít dlouhodobě finančně stabilní zařízení. Už loni měla nemocnice podle předběžných výsledků vyrovnané hospodaření a stejného výsledku chce dosáhnout i letos. A to s vědomím, že loni dostala ztrátová oddělení od kraje na provoz 90 milionů korun, letos to bude 50 milionů.

Ta částka se bude postupně snižovat, do budoucna se chce nemocnice obejít bez provozních dotací kraje, výjimkou má být podpora v rámci investic.

Velké téma je rovněž snížení administrativní zátěže. „Moderní technologie musí zdravotníkům pomáhat a nikoli je zatěžovat,“ vysvětlil Štefan.

Nemocnice chce také zvyšovat úroveň některých oborů, například zaváděním nových technologií nebo posunutím péče na úroveň takzvaných komplexních center. To se má týkat například oboru gastroenterologie, intervenční péče, cévní péče, robotické chirurgie. Důležitý je i rozjezd komplexního onkologického centra, které začalo pracovat letos, nedávno se zavedla nová zobrazovací technologie PET CT.

Velké téma je pro nemocnici robotická chirurgie, která zde zatím chybí. Přitom zvlášť při urologických operacích přináší pacientům větší komfort a bezpečnost. Aktuálně tak tito pacienti jezdí mimo kraj.

„To bychom rádi změnili. Podobně bychom chtěli, aby naši pacienti nemuseli odjíždět z regionu v případě ucpání cév, aby tam nebyla ta časová prodleva. Protože pokud je někde v žíle uzávěr, který je potřeba mechanicky odstranit, tak je tam indikovaný odjezd na vyšší pracoviště. A my bychom chtěli postupně dosáhnout toho, že se pokusíme tu cévu zprůchodnit už v Karlových Varech. Na to budeme cílit, protože každý pacient, který dostane péči tady, v té krátké dojezdové vzdálenosti, z toho bude profitovat,“ doplnila náměstkyně pro léčebně preventivní péči Dagmar Šnajdárková.

Výzvou je rovněž zřízení zdravotně sociálních lůžek a lůžek následné péče, což by ulevilo oddělením, která poskytují akutní péči, a zároveň nabídlo další služby, které budou vzhledem ke stárnutí populace čím dál víc potřeba.

Jiří Štefan začal řídit Karlovarskou krajskou nemocnici loni v červnu, kdy jej po vlně nespokojenosti a protestů zdravotníků s tehdejší generální ředitelkou Nelou Kvačkovou do funkce napřímo jmenovala krajská rada.

„Jeho úkolem bylo situaci v nemocnici stabilizovat, aby z ní zdravotníci neodcházeli, dokončit audit a připravit opatření, která z něj vzešla. To se podařilo. Jiří Štefan vyvedl nemocnici z krize, takže bylo možné pokračovat v projektu komplexního onkologického centra, které začalo pracovat letos, a podařilo se také propojit nemocnici s primární péčí, tedy s praktiky. To se týká například propouštěcích zpráv,“ dodal hejtman Petr Kubis.

