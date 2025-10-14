Nákupy bez tendru, pochybné smlouvy. Hospodaření nemocnice prošetří policie

Jitka Dolanská
  10:07
Hospodaření Karlovarské krajské nemocnice bude šetřit policie. Rozhodla o tom rada kraje. Konkrétně jde o zjištění, která se objevila v auditní zprávě společnosti Deloitte Advisory, která se zabývala hospodařením nemocnice od ledna 2023 do prosince 2024. Podle současného vedení kraje audit ukázal velké nedostatky.

Karlovarská krajská nemocnice. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Na základě doporučení právního odboru krajského úřadu Rada Karlovarského kraje rozhodla, že požádáme Policii ČR, aby přezkoumala auditní zprávu s cílem posoudit, zda nemohlo dojít k porušení zákona,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví Petr Kubis.

Závěry auditu, který si nechalo zpracovat vedení Karlovarského kraje prostřednictvím představenstva a které byly začátkem září prezentovány radním a posléze i zastupitelům Karlovarského kraje, vzbudily velký ohlas. Například podle hejtmanky kraje Jany Mračkové Vildumetzové audit ukázal, že v hospodaření krajských nemocnic byl ´bordel´.

Další ze zastupitelů, Jan Kuchař, po poradě s právníky avizoval, že zjištění jsou natolik závažná, že v té souvislosti hodlá sám podat trestní oznámení.

Audit odhalil v krajské nemocnici nedostatky, i přesto hospodařila lépe

Karlovarská krajská nemocnice s nápravou nedostatků začala okamžitě. Plán na odstranění chyb předložila zřizovateli, kterým je Karlovarský kraj.

„Obdrželi jsme přehlednou tabulku, kde jsou v jednotlivých částech auditu navržená opatření k nápravě, kdo konkrétně je za jejich plnění odpovědný a kdy by mělo být hotovo. Je důležité říct, že v tuto chvíli se na nápravě už pracuje. My jsme dnes přijali usnesení, že chceme průběžnou zprávu do 15. ledna, abychom věděli, nakolik jsou opatření naplňována. Navíc se obrátíme na společnost, která audit vyhotovila, aby zhodnotila, zda jsou navrhovaná opatření správně a dostatečně nastavená,“ řekl Kubis.

Nesrovnalosti v nemocnici ve Varech a Chebu

Doplnil, že problémy se týkají zejména procesních postupů v nemocnicích v Karlových Varech a Chebu. Například opakované dodávky na služby, zdravotnický materiál nebo léky se zadávaly bez výběrových řízení.

„Je třeba nastavit takový systém veřejných zakázek, aby se transparentně soutěžilo. Další věc, na kterou je potřeba si do budoucna dát pozor, je zveřejňování smluv. Ve vzorku, který audit posuzoval, nebyla část smluv vůbec zveřejněna v registru. Tím pádem byly ty smlouvy neplatné,“ upozornil.

Chyběla rovněž ekonomická analýza nákupu tří soukromých ambulancí krajskou nemocnicí. Jde o ambulanci onkologickou, praktickou a chirurgickou.

Krajští radní odvolali ředitelku karlovarské nemocnice, odbory to vítají

„Z našeho pohledu jsou největší pochybnosti u té chirurgické. My dodnes nevíme, zda na ni byl znalecký posudek, z čeho vlastně vzešla ta cena, kterou za ni nemocnice zaplatila,“ uvedla hejtmanka kraje Jana Mračková Vildumetzová s tím, že podobných přešlapů audit odhalil větší množství.

Například to, že nemocnice uzavírala smlouvy se společnostmi, o nichž se vědělo, že se nesmí účastnit veřejných zakázek. Problémy byly ve skladovém hospodářství, ale třeba i v systému odměňování zaměstnanců. Nebyla jasně nastavená pravidla pro vedlejší úvazky zaměstnanců.

