Nechtějí čekat na neštěstí. Karlovarskou nemocnici nově chrání detektor dronů

Jitka Dolanská
  15:56
Heliporty u nemocnic ohrožují drony. Jak ukázal nedávný případ z areálu nemocnice v Liberci, kdy soukromý dron překážel záchranářskému vrtulníku při vzletu, situaci nelze brát na lehkou váhu. Karlovarská krajská nemocnice proto jako první v republice instalovala ve spolupráci s Armádou České republiky moderní systém pro detekci bezpilotních systémů neboli dronů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

A prakticky hned po zprovoznění zaznamenala vážný incident. U nemocnice se objevil soukromý dron, jehož pilot si s dodržováním platných nařízení hlavu nedělal.

Jak upřesnila mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Markéta Singerová, detekovaný dron zahájil let ze vzdálenosti přibližně 1,4 kilometru od areálu Karlovarské krajské nemocnice a během letu vystoupal až do výšky 439 metrů nad zemí, čímž překročil maximální povolenou letovou hladinu 120 metrů.

Dron tak letěl mimo přímý vizuální dohled pilota a bez řádné identifikace provozovatele, což je v rozporu s platnými předpisy.

„Nejzávažnějším rizikem byla především nepovolená výška letu v bezprostřední blízkosti nemocničního heliportu. V případě, že by v danou dobu zrovna přilétal záchranářský vrtulník s pacientem v kritickém stavu, mohlo by dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti posádky i samotného pacienta. V krajním případě by byl vrtulník nucen let odklonit, což by mohlo znamenat zpoždění poskytované zdravotní péče s přímým negativním dopadem na lidské zdraví nebo život,“ vysvětlila mluvčí.

Nový systém funguje na střeše nemocniční budovy, v prostoru heliportu. Umožňuje v reálném čase sledovat provoz dronů nad areálem karlovarské nemocnice i v jeho širším okolí. Dokáže identifikovat polohu stroje, jeho výšku, rychlost a směr letu, ale také určit typ, výrobce, místo vzletu i aktuální pozici samotného pilota.

Použitá technologie funguje jako pasivní monitorovací prvek, který nezasahuje do okolního prostředí, ale pouze detekuje a vyhodnocuje vysílané signály. Systém umožňuje nejen okamžitý přehled o aktuální situaci, ale také ukládání dat pro zpětnou analýzu, což významně rozšiřuje možnosti bezpečnostních opatření a dalšího vyhodnocování incidentů.

Jak doplnil vojenský specialista Michal Peterek, který má tuto část projektu na starosti, detekční zařízení je zároveň propojeno s armádním systémem, budovaným k zajištění obrany státu.

Celý systém je napojen na Energo centrum Nemocnice Karlovy Vary, kde probíhá jeho nepřetržitý monitoring. Pokud je v zakázaném letovém prostoru zaznamenán dron, má nemocnice na základě uzavřené dohody možnost okamžitě informovat Integrované operační středisko Policie České republiky. V takovém případě situaci dál řeší Policie ČR nebo Úřad pro civilní letectví v rámci správního řízení.

„Bezpilotní prostředky se stávají běžnou součástí vzdušného prostoru, ale jejich pohyb v blízkosti nemocnic nebo dalších prvků kritické infrastruktury může představovat bezpečnostní riziko. Nasazení tohoto systému nám umožňuje efektivně monitorovat situaci a v případě potřeby rychle reagovat,“ podotkl ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Karlovarského kraje Michal Šavrňa.

Nemocnice chce v projektu pokračovat a instalovat další detekční zařízení v místech, kde by mohly drony záchranářské vrtulníky ohrozit.

„Bezpečnost pacientů, zdravotníků i celého areálu nemocnice je pro nás absolutní prioritou. Instalací detekčního systému dronů posouváme ochranu nemocnice na zcela novou úroveň. Reagujeme i na aktuální situaci, kdy se podobné incidenty v České republice skutečně dějí. Nechceme čekat, až dojde k vážným následkům,“ dodal generální ředitel KKN Jiří Štefan.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.