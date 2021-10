Téměř všichni pacienti s covidem v nemocnicích v kraji jsou neočkovaní

„Na infekčním oddělení karlovarské nemocnice máme 20 lůžek. Ta jsou ale určená i pro pacienty s jiným onemocněním, než je covid-19,“ uvedla Markéta Singerová, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.

Právě v Karlových Varech přitom leží všichni diagnostikovaní pacienti. Poměr očkovaných a neočkovaných pacientů vychází jednoznačně v neprospěch neočkovaných.

„Ze 14 lidí jsou dva naočkovaní, přičemž jeden má lehký, druhý středně těžký průběh nemoci. Zbylí pacienti včetně dvou malých dětí jsou neočkovaní,“ doplnila Singerová s tím, že u obou dětí je průběh nemoci mírný a v intenzivní péči je jeden pacient.



Všichni pacienti karlovarské nemocnice leží na infekčním oddělení. Kdyby jeho kapacita přestala stačit, byli by podle mluvčí další umísťovaní na plicní oddělení. Kdyby ani to nestačilo, přišel by podle ní na řadu pandemický plán a vymezování lůžek na dalších odděleních.

„Musím zaklepat, ale zatím situace nevypadá tak zle. Samozřejmě vývoj nemoci v regionu pečlivě sledujeme,“ dodala mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.

Chybí infekční oddělení

V nemocnicích v Ostrově a Sokolově, které patří do sítě zdravotnických zařízení Penta Hospitals CZ, v současné době evidují jediného pacienta, u kterého existuje podezření na covid-19.

„Do Nemocnice Sokolov jsme jej přijali kvůli jiným zdravotním problémům. Test u něj ukázal, že by pravděpodobně mohl být pozitivní, ale zatím tuto informaci nemáme potvrzenou,“ uvedl mluvčí společnosti Vladislav Podracký.

V případě potřeby lůžek pro pacienty s koronavirovou nákazou by obě nemocnice řešily situaci vyčleněním pokojů, případně celých oddělení právě pro takové případy.

„Nemáme infekční oddělení, takže bychom to museli řešit touto cestou. Nemocnice jsou v tomto ohledu dynamické až do vyčerpání kapacity,“ dodal Podracký.

Očkovací místo v Chodově se znovu otevře

Mariánskolázeňská nemocnice aktuálně neeviduje žádného pacienta s pozitivním testem na covid-19.

„Lůžkové oddělení máme v současné době plné necovidových pacientů, prostor pro covidcentrum tak nemáme,“ uvedla ředitelka nemocnice Veronika Kropfreiterová. V souvislosti s nástupem čtvrté vlny pandemie zakázala v pondělí návštěvy v nemocnici.

Vzhledem k tomu, že má řada lidí už dnes nárok na třetí posilující dávku vakcíny, posílil kraj očkovací místa. Od středy 27. října 2021 tak opět bude otevřeno očkovací místo v Chodově, v Galerii U Vavřince.

„Zájemci z Chodova a okolí byli očkováni v případě první a druhé dávky vakcínou Spikevax od výrobce Moderna. Proto jsme městu nabídli, že by se přechodně očkovací místo v Chodově otevřelo a usnadnili bychom tak zájemcům o posilující třetí dávku přístup k očkování,“ řekla Dagmar Uhlíková, lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice a krajská koordinátorka očkování s tím, že v případě třetí dávky je vždy nutná registrace prostřednictvím centrálního rezervačního systému.