Práce v prvním nadzemním podlaží části pavilonu B už začaly, hotovo má být v červnu příštího roku.
Nové uspořádání umožní plynulejší pohyb pacientů od vstupu přes registraci a třídění až po samotné ošetření. Rozšířená recepce bude rozdělena na urgentní příjem a pokladnu, vznikne samostatná ordinace pro triáž pacientů, tři vyšetřovny, expektační pokoj s pěti lůžky i resuscitační místnost určená pro pacienty v kritickém stavu.
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Méně lůžek na pokojích, kvalitnější péče. Chebská onkologie opouští provizorium
Zachováno zůstane přímé propojení na diagnostická pracoviště CT a RTG, což výrazně urychlí rozhodování o dalším postupu léčby. Nové řešení zároveň nabídne kvalitnější zázemí zdravotnickému personálu a umožní lepší organizaci péče během běžného provozu i při mimořádných událostech.
„Urgentní příjem i po dobu stavby zůstává v přízemí, ale je přesunutý do druhé části budovy. Veškeré provozy, například neurologie a další ambulance, byly přesunuty do vyšších pater budovy, jelikož tam mohou pacienti snadno dojít,“ upřesnila ředitelka chebské nemocnice Miloslava Lukešová.
Více pohodlí pacientům i personálu
Podle generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice Jiřího Štefana je urgentní příjem jedním z nejvytíženějších pracovišť nemocnice.
„Proto je pro nás důležité, aby jeho uspořádání odpovídalo současným nárokům na moderní akutní péči. Nové řešení přinese rychlejší orientaci pacientů, efektivnější spolupráci zdravotnických týmů i lepší návaznost na diagnostická pracoviště. Zároveň vytváří důstojnější a funkčnější zázemí pro naše zaměstnance, kteří zde každý den pečují o pacienty v často velmi závažných stavech. Jsem přesvědčen, že tato investice přispěje ke zkvalitnění péče i většímu komfortu všech, kteří urgentní příjem využívají,“ konstatoval ředitel Štefan.
Významnou součástí projektu je kompletní technická modernizace prostor. Rekonstrukce zahrnuje nové elektroinstalace, rozvody zdravotně technických instalací, vytápění, chlazení i vzduchotechniky. Objekt bude nově vybaven elektronickou požární signalizací, evakuačním rozhlasem, systémem kontroly vstupu a dalšími technologiemi zajišťujícími bezpečný a spolehlivý provoz zdravotnického zařízení. Současně dojde k obnově podlah, povrchů, omítek i dalších stavebních konstrukcí.