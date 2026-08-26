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Chebský urgentní příjem se promění. Přibudou vyšetřovny, ordinace i lůžka

Jitka Dolanská
  9:44

Nemocnice Cheb. (24. srpna 2022) | foto: Martin Stolař, MAFRA

Moderní zázemí pro poskytování neodkladné zdravotní péče, lepší organizace provozu, vyšší bezpečnost i komfort pacientů a zdravotnického personálu. To jsou změny, které přinese rekonstrukce urgentního příjmu Nemocnice Cheb za téměř 38 milionů korun.

Práce v prvním nadzemním podlaží části pavilonu B už začaly, hotovo má být v červnu příštího roku.

Nové uspořádání umožní plynulejší pohyb pacientů od vstupu přes registraci a třídění až po samotné ošetření. Rozšířená recepce bude rozdělena na urgentní příjem a pokladnu, vznikne samostatná ordinace pro triáž pacientů, tři vyšetřovny, expektační pokoj s pěti lůžky i resuscitační místnost určená pro pacienty v kritickém stavu.

Méně lůžek na pokojích, kvalitnější péče. Chebská onkologie opouští provizorium

Zachováno zůstane přímé propojení na diagnostická pracoviště CT a RTG, což výrazně urychlí rozhodování o dalším postupu léčby. Nové řešení zároveň nabídne kvalitnější zázemí zdravotnickému personálu a umožní lepší organizaci péče během běžného provozu i při mimořádných událostech.

„Urgentní příjem i po dobu stavby zůstává v přízemí, ale je přesunutý do druhé části budovy. Veškeré provozy, například neurologie a další ambulance, byly přesunuty do vyšších pater budovy, jelikož tam mohou pacienti snadno dojít,“ upřesnila ředitelka chebské nemocnice Miloslava Lukešová.

Více pohodlí pacientům i personálu

Podle generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice Jiřího Štefana je urgentní příjem jedním z nejvytíženějších pracovišť nemocnice.

„Proto je pro nás důležité, aby jeho uspořádání odpovídalo současným nárokům na moderní akutní péči. Nové řešení přinese rychlejší orientaci pacientů, efektivnější spolupráci zdravotnických týmů i lepší návaznost na diagnostická pracoviště. Zároveň vytváří důstojnější a funkčnější zázemí pro naše zaměstnance, kteří zde každý den pečují o pacienty v často velmi závažných stavech. Jsem přesvědčen, že tato investice přispěje ke zkvalitnění péče i většímu komfortu všech, kteří urgentní příjem využívají,“ konstatoval ředitel Štefan.

Významnou součástí projektu je kompletní technická modernizace prostor. Rekonstrukce zahrnuje nové elektroinstalace, rozvody zdravotně technických instalací, vytápění, chlazení i vzduchotechniky. Objekt bude nově vybaven elektronickou požární signalizací, evakuačním rozhlasem, systémem kontroly vstupu a dalšími technologiemi zajišťujícími bezpečný a spolehlivý provoz zdravotnického zařízení. Současně dojde k obnově podlah, povrchů, omítek i dalších stavebních konstrukcí.

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