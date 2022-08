V Chebu vrcholí dostavba nemocnice, hotovo má být v polovině září

„Smluvní termín dokončení je 19. září. Předpokládáme ale, že ten termín se asi nestihne, nicméně mělo by být hotovo to zásadní. Pak budeme stavbu postupně přebírat, kontrolovat a kolaudovat. Předpokládáme, že dejme tomu do konce října stavebníci odejdou a vše začne fungovat tak, jak by mělo,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek k rekonstrukci nemocnice, jejímž provozovatelem je společnost Karlovarská krajská nemocnice (KKN) a vlastníkem Karlovarský kraj.

Podle slov náměstka Blažka v současné chvíli stavbu nejvíce brzdí dokončení instalace vzduchotechniky.

„To je hodně náročná část rekonstrukce a dodavatelské firmy tam neposílají podle nás dostatečný počet pracovníků. Přitom na vzduchotechniku je navázán slaboproud nebo třeba instalace podhledů, kterými se vše nakonec zakryje,“ vysvětlil Blažek s tím, že dokončené jsou například fasády, přístavba či rekonstrukce střechy.

Hotovo mělo být už dávno, přestavba začala už v roce 2017. Jenže původní zhotovitel, sdružení firem ESB-VCES Nemocnice Cheb, tvrdil, že v projektu jsou chyby, a stavba vázla. Kraj na konci roku 2019 kvůli zpožďování zakázky s firmou ukončil spolupráci.

„Docházelo k velkému skluzu termínů. Když jsme pak odstoupili od smlouvy, musela se stavba doprojektovat, oddělit to, co už bylo hotové, a na ten zbytek soutěžit nového zhotovitele,“ řekl Blažek s tím, že spor s původní firmou nyní řeší soud.

Podle jeho slov zdržení zakázku prodražilo o desítky milionů korun. „V neposlední řadě došlo i ke ztrátám v hospodaření KKN, protože nemocnice nemůže jet na plný výkon, a nezískává tedy úhrady za péči jako při plném vytížení,“ dodal náměstek.

Nyní dokončuje práce původního zhotovitele firma Metrostav. Kromě rekonstrukce objektu B má dodělat práce na venkovních komunikacích, veřejném osvětlení a chodnících. Stavební úpravy se dotkly i hlavního vstupu do nemocnice, před kterým vzniklo parkoviště.

Komplikace pro pacienty i personál

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhá za provozu, nese s sebou nápor na pacienty i personál.

„Významně nám komplikuje provoz. V podstatě chybí třetina nemocnice, oddělení jsou různě provizorně rozmístěna a obtížně spolu komunikují. Stavba působí hluk, víc se všude práší. Svou roli hraje i přeprava pacientů,“ popsal ředitel Nemocnice Cheb Martin Krušina, který přiznal, že obdivuje sestry, lékaře i ostatní personál, jak se s náročnou situací vyrovnává.

„Je až neuvěřitelné, co všechno byli ti lidé ochotni udělat a že to vydrželi tak dlouho. Je vidět, že o ‚svoji‘ nemocnici opravdu stojí. My všichni se teď upínáme k tomu, že nebude dlouho trvat a práce skončí. Prostředí zde bude opravdu pěkné, moderní, to je vidět už nyní. Pokoje jsou velkorysé, se samostatnými koupelnami, vymalované v příjemných pastelových barvách. Chceme část použít jako nadstandardní pokoje, které umožní větší komfort. Pokud o to pacienti budou stát, budou mít příležitost ležet samostatně. Myslím, že i tím léčba pokročí západním směrem. Věřím, že moderní prostředí pomůže i při shánění posil do našich týmů,“ dodal Krušina.

Probíhající rekonstrukce chebské nemocnice, která byla založena v roce 1913, bude stát přibližně 560 milionů korun. Od Karlovarského kraje zařízení získalo dalších 170 milionů na vybavení přístroji a nábytkem.