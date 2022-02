Skoro všichni psi odebraní z bytu drogového dealera našli nový domov

Z celé smečky zbylo v útulku posledních pět zvířat. „Když jsme je sem přivezli, vůbec jsem nevěřila, že to půjde tak rychle. Díky dobrovolnicím Petře Charvátové a Martině Zubkové, které zvířatům věnovaly každou volnou chvilku, se podařilo téměř nemožné. Hlavně v socializaci, s tou byli psi skutečně na štíru,“ popsala provozovatelka útulku Jaroslava Voltrová.

Ta před několika dny předávala do nové rodiny i psa, který patřil k nejbázlivějším.

„V tomto případě před novými majiteli skutečně smekám. Byli úžasní. Přijeli k nám z Chebu nejprve několikrát jen na návštěvu. Pokaždé se snažili, aby si pes na ně pomalu zvykl, dali mu prostě čas. A teď o víkendu si zrzavého pejska, říkali jsme mu Ušáček Jontík, odvezli do nového domova,“ řekla.

Z celé smečky tak v útulku v současnosti čekají na nové páníčky poslední čtyři feny a jeden pes.

„Tomu jsou asi čtyři roky, tady nevidím s adopcí problém. Dvě z fen jsou už starší, odhaduji tak deset let, ale udat by se mohly s jistotou všechny. Chce to čas, určitě si je tu někdo najde. Ono to je vždy ve vlnách. Týden či čtrnáct dnů je klid a pak přijde víkend, kdy si tu zájemci o nového člena rodiny podávají dveře. To přijdou klidně i čtyři během jediného dne,“ poznamenala Voltrová.

Ta vzpomíná i na kouli dredů, která ukrývala dalšího ze psů smečky. „Fenečce jsme říkali Kudrnka, a když k nám přišla, nemohla kvůli zacuchané srsti ani chodit. To nejhorší jsme v útulku ostříhali. Kompletní úpravou ale prošla až v den, kdy si pro ni přijeli noví majitelé ze Žatce. Zařídili jsme jí wellness v psím salonu Ema, kde ji Pavla Kotounová dala do pořádku. Přiznávám, že kdybych ostříhanou a vykoupanou Kudrnku potkala někde na vodítku, neřekla bych, že to je ten samý pes. To tedy nikdy. V salonu z ní udělali krasavici,“ dodala Jaroslava Voltrová.

Nekontrolovaný chov psů odhalila policie na konci loňského listopadu, když zasahovala v bytě činžovního domu v Mariánských Lázních. Dvaatřicet zanedbaných zvířat včetně osmi čerstvě narozených štěňat tam podle policie choval osmatřicetiletý drogový dealer, který navíc týral svoji matku. Ženu mimo jiné nutil prodávat marihuanu. Psům absolutně chyběly sociální návyky.

Osmatřicetiletého muže kriminalisté obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a také z týrání osoby žijící ve společném obydlí a z vydírání. Navíc ho podezírají z trestného činu chov zvířat v nevhodných podmínkách.