Tragédie u Chebu. Kamionu se při střetu s dodávkou odtrhla kabina, jeden mrtvý

Podle hasičů se nehoda stala po 8:30 na 163. kilometru silnici číslo 6. Po srážce s dodávkou byl kamion převrácený a kabina se mu odtrhla. Řidič zůstal v kabině.
Nehodu potvrdili bez bližších informací také policisté. „Po dopravní nehodě poblíž Chebu, konkrétně u Cetnova, došlo k tragické dopravní nehodě. Po nehodě svým zraněním na místě podlehl řidič vozidla. Pozemní komunikace je v současné době zcela uzavřena. Přesná příčina a okolnosti této nehody jsou v šetření,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Podle serveru dopravniinfo.cz mají omezení trvat do 11:40.