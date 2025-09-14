Patnáctiletý chlapec otočil na Chebsku auto na střechu. Roli sehrál i alkohol

Mluvčí záchranářů Karlovarského kraje Simona Kratochvílová informovala, že na místě ošetřili a poté transportovali na chirurgii nemocnice v Chebu muže narozeného v roce 2010 a jeho spolujezdkyni – ročník 2009.
„Oba měli jen lehká poranění,“ konstatovala mluvčí. Příčina a okolnosti dopravní nehody jsou v šetření chebských kriminalistů,“ sdělila mluvčí policie v Karlovarském kraji Kateřina Pešková.
