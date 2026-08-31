Na Karlovarsku vypadlo z okna domu malé dítě, utrpělo těžká zranění

„Můžeme potvrdit, že došlo k pádu osoby z výšky. Vzhledem k věku (poškozeného) nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ komentoval událost policejní mluvčí Jan Bílek. Podle serveru krimi-plzen.cz se zranil pětiletý chlapec.
Simona Kratochvílová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v souvislosti s případem mluví o nezletilém pacientovi.
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„S podezřením na těžká zranění jsme jej předali posádce letecké záchranné služby,“ řekl Kratochvílová. Vrtulník dítě transportoval do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.
Případem se dál zabývají policisté. „Cizí zavinění jsme vyloučili,“ uvedl mluvčí Bílek.
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