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Na Karlovarsku vypadlo z okna domu malé dítě, utrpělo těžká zranění

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  9:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Toman, MF DNES

Neštěstí se stalo v sobotu odpoledne v Ostrově na Karlovarsku, kde z okna domu vypadlo malé dítě. Utrpělo těžká zranění. Případem se zabývá policie.

„Můžeme potvrdit, že došlo k pádu osoby z výšky. Vzhledem k věku (poškozeného) nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ komentoval událost policejní mluvčí Jan Bílek. Podle serveru krimi-plzen.cz se zranil pětiletý chlapec.

Simona Kratochvílová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v souvislosti s případem mluví o nezletilém pacientovi.

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„S podezřením na těžká zranění jsme jej předali posádce letecké záchranné služby,“ řekl Kratochvílová. Vrtulník dítě transportoval do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.

Případem se dál zabývají policisté. „Cizí zavinění jsme vyloučili,“ uvedl mluvčí Bílek.

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