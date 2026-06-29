Auto vjelo do protisměru a smetlo motorkářku, ta zřejmě přišla o nohu

Podle policejního mluvčího Jana Bílka se nehoda stala tak, že dvaapadesátiletý řidič osobního vozu z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím motocyklem značky Yamaha, který řídila devětačtyřicetiletá žena.
„Na místě jsme ošetřili ženu ročník 1976 a muže ročník 1973. Žena při srážce utrpěla velmi závažná poranění hrudníku, pánve a horních a dolních končetin,“ uvedla Simona Kratochvílová, mluvčí krajské záchranky.
Jak uvedl s odkazem na svědka nehody server Krimi Plzeň, žena při nehodě zřejmě přišla o nohu. Tuto informaci však Kratochvílová nechtěla komentovat.
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„Letečtí záchranáři jí již na místě podali plnou krev. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byla pacientka ve velmi vážném stavu letecky transportována do Fakultní nemocnice Plzeň,“ řekla ke stavu vážně zraněné ženy.
Dvaapadesátiletý muž měl při nehodě více štěstí. „S lehčím poraněním jsme jej po ošetření transportovali pozemní cestou na Emergency do Karlových Varů,“ konstatovala mluvčí.
„U řidiče osobního vozidla vyšla dechová zkouška s negativním výsledkem. U řidičky motocyklu byl vzhledem k vážným zraněním nařízen odběr krve,“ sdělil Bílek. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření.