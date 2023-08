Patnáctiletá řidička mopedauta bourala, na křižovatce nedala přednost

Mladá řidička i její o deset let starší spolujezdec utrpěli při nehodě zranění, s nimiž byli oba transportováni vrtulníkem do nemocnice v Plzni. Řidičku druhého vozu záchranáři převezli do chebské nemocnice.

„Po dopravní nehodě se dvaapadesátiletá řidička podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Vzhledem ke zranění byl u řidičky takzvaného mopedauta nařízen odběr krve v nemocnici,“ uvedl mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva.

Škoda na poničených vozidlech byla předběžně odhadnuta na 300 tisíc korun. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

Mopedauta jsou lehké čtyřkolky, jimiž se smí jezdit rychlostí maximálně 45 km/h. Šoférovat je mohou řidiči od patnácti let s platným řidičským průkazem Am.