Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zloděj rychle změnil kradenou dodávku v hromadu šrotu, sám proletěl čelním sklem

Autor:
  12:55
Neuzamčená dodávka značky Mercedes lákala v areálu stavební firmy na Sokolovsku čtyřiačtyřicetiletého muže. Ve voze našel klíče od zapalování a odjel. Zakrátko ovšem vážně havaroval u Josefova. S vážnými zraněními jej vrtulník transportoval do nemocnice.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Incident se odehrál 29. května krátce před polednem, kdy muž přišel do volně přístupného areálu stavební firmy. Zmocnil se zde odstavené dodávky. Ještě než areál opustil, poškodil vrata garáže a bránu.

„Daleko ale s vozidlem nedojel, protože o několik stovek metrů dále, konkrétně u Josefova na Sokolovsku, po projetí zatáčky nezvládl řízení, vyjel z pozemní komunikace, čelně narazil do betonové skruže a následně se vozidlo na poli několikrát přetočilo přes střechu,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Uvázlým kamionem na hodiny zatarasil silnici, pak opilý šofér udělal nevídanou věc

Při nehodě nepřipoutaný řidič prolétl čelním sklem vozu a utrpěl vážná zranění. Záchranáře zalarmoval systém e-call. „Zraněného muže ve vážném stavu transportoval do nemocnice vrtulník,“ řekl mluvčí.

Vzhledem k jeho zraněním nemohli policisté provést dechovou zkoušku na alkohol. Jestli hrál v nehodě nějakou roli, tak zjistí rozbor odebraného biologického materiálu.

„Policisté lustrací zjistili, že čtyřiačtyřicetiletý muž není vlastníkem žádného řidičského oprávnění,“ naznačil jednu z možných příčin karambolu Kopřiva. Případem se nyní zabývají sokolovští kriminalisté. Na havarovaném vozidle vznikla škoda téměř půl milionu korun.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství

Prezentace tekutého pokladu. Lahve vína objevené před čtyřiceti lety se dočkaly...

Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než čtyřiceti lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, je opět kompletní. Z Francie se vrátila zpět domů...

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech

Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala karlovarského letiště. To je jen zlomek staveb, mezi kterými může veřejnost až do 19. června vybírat tu...

Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se

Premium
Bohumil Švec u Krajského soudu v Plzni. Vražda se stala v přízemním bytě...

Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.

Řidič dluží na pokutách téměř čtvrt milionu. Policisté udělali rázné opatření

bodový systém policejní kontrola

Téměř 215 tisíc korun dluží na pokutách osmadvacetiletý motorista, kterého 31. května zastavili policisté v Karlových Varech. Vzhledem k tomu, že dluh odmítl na místě uhradit, nějakou dobu si...

Po Josefovském jaru přišlo stepní počasí. A o víkendu Krušnohoří čeká razantní změna

Pohled na teploměr nebyl v pátek ráno v Krušných horách příjemný.

Nemilé ranní překvapení čekalo v pátek na obyvatele městeček a vísek v Krušných horách. Teplota na řadě míst klesla pod nulu, námraza ozdobila rostliny a potrápila řidiče, kteří museli před vyjetím...

Do poddoupovského Bochova se po třiceti letech vrací osobní vlaky, podpoří turismus

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku...

Osobní vlaková doprava se po třiceti letech vrací do poddoupovského Bochova na Karlovarsku. Její provoz tu byl kdysi zastaven pro ztrátovost, životaschopnost tratě ale podržela doprava nákladní....

3. června 2026  12:58

Zloděj rychle změnil kradenou dodávku v hromadu šrotu, sám proletěl čelním sklem

Ukradenou dodávku zloděj po pár stech metrech jízdy změnil v hromadu šrotu

Neuzamčená dodávka značky Mercedes lákala v areálu stavební firmy na Sokolovsku čtyřiačtyřicetiletého muže. Ve voze našel klíče od zapalování a odjel. Zakrátko ovšem vážně havaroval u Josefova. S...

3. června 2026  12:55

Řidič dluží na pokutách téměř čtvrt milionu. Policisté udělali rázné opatření

bodový systém policejní kontrola

Téměř 215 tisíc korun dluží na pokutách osmadvacetiletý motorista, kterého 31. května zastavili policisté v Karlových Varech. Vzhledem k tomu, že dluh odmítl na místě uhradit, nějakou dobu si...

3. června 2026  11:09

Kapacita už nestačila. V karlovarské nemocnici rozšiřují urgentní příjem

Vizualizace podoby nového objektu urgentního příjmu karlovarské nemocnice.

V Nemocnici Karlovy Vary začaly práce na rozšíření a modernizaci urgentního příjmu. Hlavním důvodem je nedostatek kapacity. Nový pavilon G1 postaví v sousedství pavilonu A a bude stát 550 milionů...

3. června 2026  9:35

Známé karlovarské parkoviště bude komfortnější pro návštěvníky i řidiče autobusů

V areálu KOME může parkovat až 60 autobusů. Dopravní podnik chystá jeho...

Do modernizace areálu parkoviště Kouzelné městečko (KOME) v Karlových Varech se chystá investovat místní dopravní podnik. Vznikne zde důstojné zázemí pro návštěvníky Karlových Varů, kteří do města...

2. června 2026  13:23

V hlavní soutěži MFF Karlovy Vary nás zastoupí filmy s Tomicovou a Geislerovou

Letní shakespearovské slavnosti slibují i letos mimořádnou podívanou. Postará...

Snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou a česko-slovenská koprodukce Pramen s Aňou Geislerovou nás budou letos reprezentovat v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy...

2. června 2026  10:17,  aktualizováno  10:35

Komplikace mezi Toužimí a Plzní. Silničáři opravují popraskaný tah na Vary

Ilustrační snímek

U Toužimi na Karlovarsku začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravovat silnici I/20 mezi Karlovými Vary a Plzní. Opravy za zhruba 43 milionů korun potrvají do září.

2. června 2026  8:30

Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství

Prezentace tekutého pokladu. Lahve vína objevené před čtyřiceti lety se dočkaly...

Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než čtyřiceti lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, je opět kompletní. Z Francie se vrátila zpět domů...

1. června 2026  16:04

Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se

Premium
Bohumil Švec u Krajského soudu v Plzni. Vražda se stala v přízemním bytě...

Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.

1. června 2026  12:56

Z někdejší ostudy je výkladní skříň. V Hranicích otevřeli novou knihovnu

Zchátralá budova v centru Hranic na Ašsku se změnila ve výstavní prostor města.

Masarykovo náměstí v Hranicích má novou dominantu. Zchátralý dům s propadlou střechou, který roky hyzdil nově upravený centrální prostor města, se změnil na knihovnu a muzeum. Přestavba, za níž stojí...

1. června 2026  9:50

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Výstava o tajemném dole přinesl chebskému muzeu Zlatého mamuta

Instalace výstavy mapující příběh cínového dolu Sauersack

Zlatého mamuta, Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie získala interaktivní výstava Muzea Cheb o tajemném cínovém dole Sauersack vysoko v Krušných horách. Zaujalo zejména propojení...

31. května 2026  10:10

170 let sladkého potěšení. Oplatky z Mariánských Lázní slaví výročí

Lázeňské oplatky z Mariánských Lázní slaví 170 let.

Dvě tenké kulaté oplatky spojené náplní a zapečené ve speciálních formách. Tak vypadá dobrota, která už řadu let neodmyslitelně patří k lázeňským městům na západě Čech. Tradiční lázeňské oplatky...

30. května 2026  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.