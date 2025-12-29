Nehoda u Karlových Varů uzavřela silnici. Zranění jsou tři dospělí a dítě

Autor: ,
  22:04
Nehoda tří aut uzavřela v pondělí podvečer silnici I/13 v Karlových Varech u Všeborovic na výjezdu směrem do Ostrova. Tři dospělí a jedno dítě se lehce zranili, uvedli zástupci záchranných složek. Policisté na místě uzavřeli dopravu a řídili provoz.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS MSK

„Všechny zraněné osoby včetně jednoho dítěte jsme po ošetření na místě převezli na urgentní příjem karlovarské nemocnice s lehkými poraněními,“ uvedla mluvčí záchranářů Simona Kratochvílová.

Podle mluvčího policie Jakuba Kopřivy byl u všech řidičů vyloučen dechovou zkouškou alkohol. Příčinu havárie vyšetřují dopravní policisté. Na místě zasahovaly i tři hasičské jednotky, řekl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Nehoda se podle informačního serveru Ředitelství silnic a dálnic stala před 18:00 na druhém kilometru silnice I/13, která vede z Karlových Varů směrem na Ostrov a dále na Chomutov a Liberec. Podle Kopřivy měl být provoz obnoven bez omezení do 20:00.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Není ruina, jako ruina. Petr Jaška už deset let obnovuje středověkou tvrz

Petr Jaška z Chebu se pustil do obnovy téměř zaniklé středověké tvrze ve...

Mít ruinu na pozemku by pro mnohé znamenalo bourat. Pro Petra Jašku z Chebu to však byla výzva. Začal hledat v archivech, zachraňovat, budovat, stavět. Každý, kdo dnes přijde do bývalé obce Pomezná,...

Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal...

Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu. S maličkou vadou na kráse. Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal, se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Novou ruku popálenému Jiřímu Hosovi vyrobí protetici z německého Passau

Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.

Tak trochu jiné Vánoce prožívá Jiří Hos z Kynšperka nad Ohří, kterého při práci na větrné elektrárně u Aše zasáhl elektrický výboj, sežehl mu nohu, obě ruce až k ramenům a vzal sluch. Nedočkavě čeká...

Na Klínovci se zranila šestnáctiletá snowboardistka, kvůli ledu spadl i cyklista

Pro zraněnou šestnáctiletou snowboardistku přiletěl na Klínovec záchranářský...

U čtyř desítek případů zasahovali přes vánoční svátky záchranáři Horské služby Krušné hory. Kvůli zraněným čtyřikrát vzlétl vrtulník. Nejvážnější zranění utrpěla 25. prosince na Klínovci mladá...

29. prosince 2025  14:29

Kraj postaví zubní kliniku, lékaře do ní si zavazuje stipendii už na škole

U zubaře

Do roku 2027 má podle záměru současného vedení regionu vzniknout nová zubní klinika v areálu krajského úřadu v Karlových Varech. Hejtmanství tím reaguje na trend, kdy v posledních letech skončila v...

29. prosince 2025  10:40

Pes běžel za nutrií na tenký led a propadl se do rybníka

Hasiči zachraňovali psa, který se v Kosicích na Hradecku propadl v ledu do...

Hasiči o víkendu zachraňovali z ledové vody psa, pod kterým se na rybníku u Kosic na Hradecku prolomil led. Australský ovčák Bruno při procházce zahlédl nutrii a běžel za ní až na zamrzlý rybník....

29. prosince 2025  10:16

Do rekonstruovaného kostela se vrátí unikátní varhany i zázračný obraz

Oprava varhan vyjde na dva a půl milionu korun. Historická hodnota nástroje je...

Obnovení unikátních historických varhan z roku 1754 i návrat zázračného deskového obrazu Panny Marie Pomocné. To jsou projekty, na kterých v rámci záchrany kostela svaté Anny v Sedleci aktuálně...

28. prosince 2025  11:25

Pes vběhl na slabý led na rybníku a nemohl zpět. Zachránili ho hasiči

Záchrana psa, pod kterým se prolomil led. (28. prosince 2025)

Šťastný konec měl příběh pejska Denise, který se v sobotu po poledni rozhodl proběhnout po ledu zamrzlého rybníku u Habartova na Sokolovsku. Led byl ale slabý a psa, který zůstal daleko od břehu,...

28. prosince 2025  11:21

Není ruina, jako ruina. Petr Jaška už deset let obnovuje středověkou tvrz

Petr Jaška z Chebu se pustil do obnovy téměř zaniklé středověké tvrze ve...

Mít ruinu na pozemku by pro mnohé znamenalo bourat. Pro Petra Jašku z Chebu to však byla výzva. Začal hledat v archivech, zachraňovat, budovat, stavět. Každý, kdo dnes přijde do bývalé obce Pomezná,...

27. prosince 2025  10:01

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Prvotina chebské básnířky prorazila mezi evropskou literární smetánku

Za svou básnickou prvotinu získala Hana Holatová ocenění v soutěžní přehlídce...

Když Hana Holatová z Chebu dopsala a vydala svou první knihu básní, ve snu by ji nenapadlo, že se sbírka probije mezi evropsky oceňované tituly. Ale stalo se. V soutěžní přehlídce Switzerland...

26. prosince 2025  9:58

Krkavci k Maringotce v Hřebečné patří, říká provozovatel horského občerstvení

Václav Zápotočný si před lety oblíbil krkavce velké. Krabat mu bohužel uletěl,...

S mírnou nervozitou pravidelně sleduje meteorologické předpovědi Václav Zápotočný, provozovatel legendárního občerstvení Maringotka v Hřebečné u Abertam. Uplynulé zimy prý nebyly z pohledu...

25. prosince 2025  9:06

Novou ruku popálenému Jiřímu Hosovi vyrobí protetici z německého Passau

Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.

Tak trochu jiné Vánoce prožívá Jiří Hos z Kynšperka nad Ohří, kterého při práci na větrné elektrárně u Aše zasáhl elektrický výboj, sežehl mu nohu, obě ruce až k ramenům a vzal sluch. Nedočkavě čeká...

24. prosince 2025  8:50

Advantage Consulting, s.r.o.
MONTÉR 1 SMĚNA (27.-32.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Karlovarský kraj
nabízený plat: 27 000 - 32 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal...

Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu. S maličkou vadou na kráse. Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal, se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá...

23. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  11:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.