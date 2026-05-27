Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zaparkované auto se rozjelo a nabouralo jiné, zalarmoval strážníky kolemjdoucí

Autor:
  11:42
Netradiční srážku dvou aut řešili na sklonku minulého týdne strážníci v karlovarské Ondřejské ulici. Ani v jednom vozidle totiž v okamžiku střetu neseděl řidič.
Fotogalerie3

Nedbale zabrzděné vozidlo se v karlovarské Ondřejské ulici dalo do pohybu. | foto: Městská policie Karlovy Vary

„Minulý týden ve čtvrtek kolem poledne přijalo operační středisko městské policie oznámení od pozorného občana. Ten uvedl, že jedno z vozidel na parkovišti samovolně ujelo z parkovacího místa a dalo pusinku jinému zaparkovanému automobilu,“ uvedla mluvčí karlovarských strážníků Pavlína Masmanidisová.

Šoféra prozradily plechovky piva. Řidičák nemám už roky, říkal pak strážníkům

Jakkoliv úsměvná se podobná historka může zdát, realita až tak veselá nebyla. „Hlídka potvrdila, že vozidlo nebylo zajištěné proti pohybu. Samovolně se rozjelo a narazilo do jiného zaparkovaného automobilu,“ řekla mluvčí.

Protože při incidentu vznikla škoda, přivolali strážníci hlídku Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

Nedbale zabrzděné vozidlo se v karlovarské Ondřejské ulici dalo do pohybu.
Netradiční nehoda se obešla bez zranění. Odnesly to jen „plechy“ dvou aut.
Netradiční nehoda se obešla bez zranění. Odnesly to jen „plechy“ dvou aut.
3 fotografie

Dobrou zprávou podle Masmanidisové je, že při události nedošlo k žádnému zranění. „Přesto jde o jasné připomenutí, že i zdánlivě drobná nepozornost může vést k velkým nepříjemnostem,“ upozornila.

Městská policie proto apeluje na všechny řidiče: po zaparkování věnujte několik vteřin kontrole, zda je vaše vozidlo opravdu zajištěné. Ušetříte tím starosti sobě i ostatním.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdysi se tu těžilo uhlí. U jezera Medard teď začala stavba multifunkční stezky

Ve čtvrtek začala stavba multifunkční stezky dlouhé 13 kilometrů u jezera...

Na Sokolovsku začala ve čtvrtek stavba multifunkční stezky u jezera Medard. Bude dlouhá 13 kilometrů a nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře, ale také interaktivní zastávky, vyhlídky na...

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli

Nehoda se stala ve středu okolo 22:00 mezi Velkou Hleďsebí a Mariánskými...

Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Motocykl se tam srazil s chodcem. Přes snahu záchranářů se řidiče ani chodce nepodařilo zachránit, informovala...

Klučina Arham si získal české policisty a videem z Varů okouzlil internet

Malý chlapec z Indie okouzlil Karlovy Vary. Policistům podával ruku, video...

Na sociálních sítích se stala hitem videa s malým chlapcem cizího původu, kterak je v Karlových Varech fascinován policisty. Na jednom z nich si s nimi třese rukou, na jiném mu zase jeden z policistů...

Goethova štola, vědecká senzace 19. století, se znovu otevírá veřejnosti

Vchod do štoly v sopce Komorní hůrka

Fascinující přírodní zajímavost a výsledky vědeckého zkoumání lákají řadu let návštěvníky k nenápadnému zalesněnému pahorku u Františkových Lázní. Lidé sem přicházejí obdivovat místo, které v...

Zaparkované auto se rozjelo a nabouralo jiné, zalarmoval strážníky kolemjdoucí

Nedbale zabrzděné vozidlo se v karlovarské Ondřejské ulici dalo do pohybu.

Netradiční srážku dvou aut řešili na sklonku minulého týdne strážníci v karlovarské Ondřejské ulici. Ani v jednom vozidle totiž v okamžiku střetu neseděl řidič.

27. května 2026  11:42

Kristus jako vítěz. Nejstarší pravoslavný chrám ukáže vzácný kříž s relikvií

Nový oltářní kříž veřejnost poprvé spatří v pátek 29. června 2026 při Noci...

Novým oltářním křížem se vzácnou relikvií se chlubí nejstarší pravoslavný svatostánek v republice, chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních. Lidé si jej budou moci prohlédnout při letošní Noci...

27. května 2026  10:15

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech

Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala karlovarského letiště. To je jen zlomek staveb, mezi kterými může veřejnost až do 19. června vybírat tu...

26. května 2026  14:48

Klučina Arham si získal české policisty a videem z Varů okouzlil internet

Malý chlapec z Indie okouzlil Karlovy Vary. Policistům podával ruku, video...

Na sociálních sítích se stala hitem videa s malým chlapcem cizího původu, kterak je v Karlových Varech fascinován policisty. Na jednom z nich si s nimi třese rukou, na jiném mu zase jeden z policistů...

26. května 2026  11:54

Policie hledá vandala, který v Chebu nasprejoval svastiky. Zachytily ho kamery

Policie pátrá po vandalovi, který na výlohy v Chebu nasprejoval svastiky

Až tříleté vězení hrozí zatím neznámému muži, který minulý týden v noci posprejoval výlohu Svazu Němců na náměstí v Chebu. Vandala, po němž pátrají chebští policisté, zachytily bezpečnostní kamery....

26. května 2026  9:58

Na Chebsku motoristé jezdí po nové silnici, oprava skončila ještě před termínem

(Ilustrační snímek).

Mezi Teplou a Horním Kramolínem na Chebsku řidiči jezdí od pondělí po zbrusu nové komunikaci. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje tu opravila přibližně 2,5 kilometru dlouhý úsek...

26. května 2026  9:45

Střet tří vozů na tahu z Karlovarska do Ústeckého kraje, zranili se čtyři lidé

Nehoda nedaleko Stráže nad Ohří zastavila provoz na frekventované silnici I/13

Vážná nehoda na silnici I/13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku odpoledne zastavila dopravu na hlavním tahu do Ústeckého kraje. Podle informací policie bouraly dva osobní vozy a dodávka. Při střetu se...

25. května 2026  15:23,  aktualizováno  18:35

Bývalý vychovatel v kauze pašování mobilů do věznice je nevinný, potvrdil soud

Bývalý vychovatel věznice ve Vykmanově Lukáš Kislinger u Krajského soudu v...

Nevinen. K takovému pravomocnému rozsudku dospěli soudci osm let po zahájení trestního stíhání Lukáše Kislingera, bývalého vychovatele věznice ve Vykmanově u Ostrova na Karlovarsku. Ten podle...

25. května 2026  12:10

Titul unikl. Ale brzy stříbro v Kynžvartu doceníme, mínila házenkářka Srpová

Zklamané házenkářky Kynžvartu po prohraném finále.

Mohou být pyšné na výjimečnou sezonu, ale nejprve musí odeznít zklamání. Házenkářkám Kynžvartu český titul unikl. Ve třetím finále podlehly v sobotu pražské Slavii 24:33, sérii ztratily 1:2 na zápasy...

25. května 2026  11:28

Policejní cvičení v karlovarské nemocnici. Zásah proti střelci může ovlivnit dopravu

Policisté budou dnes od 14 hodin nacvičovat zásah proti střelci v areálu...

Zásah proti aktivnímu střelci budou v pondělí od 14 hodin trénovat policisté v areálu karlovarské nemocnice. Běžného provozu se nácvik nedotkne, motoristé ovšem musejí počítat s možnými omezeními v...

25. května 2026  9:02

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

24. května 2026  17:39

Učit se od nejlepších je k nezaplacení, říká o cestě do Francie mladý kuchař

Dvacetiletý kuchař z Karlových Varů Jonáš Chorvat aktuálně sbírá zkušenosti v...

Neexistují malé cíle. Tímto heslem se řídí dvacetiletý kuchař Jonáš Chorvat z Karlových Varů. Díky píli, touze se dále vzdělávat, a lásce ke gastronomii se vydal po maturitě získávat zkušenosti do...

24. května 2026  7:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.