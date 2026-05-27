„Minulý týden ve čtvrtek kolem poledne přijalo operační středisko městské policie oznámení od pozorného občana. Ten uvedl, že jedno z vozidel na parkovišti samovolně ujelo z parkovacího místa a dalo pusinku jinému zaparkovanému automobilu,“ uvedla mluvčí karlovarských strážníků Pavlína Masmanidisová.
|
Šoféra prozradily plechovky piva. Řidičák nemám už roky, říkal pak strážníkům
Jakkoliv úsměvná se podobná historka může zdát, realita až tak veselá nebyla. „Hlídka potvrdila, že vozidlo nebylo zajištěné proti pohybu. Samovolně se rozjelo a narazilo do jiného zaparkovaného automobilu,“ řekla mluvčí.
Protože při incidentu vznikla škoda, přivolali strážníci hlídku Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.
Dobrou zprávou podle Masmanidisové je, že při události nedošlo k žádnému zranění. „Přesto jde o jasné připomenutí, že i zdánlivě drobná nepozornost může vést k velkým nepříjemnostem,“ upozornila.
Městská policie proto apeluje na všechny řidiče: po zaparkování věnujte několik vteřin kontrole, zda je vaše vozidlo opravdu zajištěné. Ušetříte tím starosti sobě i ostatním.