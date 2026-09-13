Uzavřená je silnice I/13. Objízdná trasa je vedena pouze pro osobní automobily, a to přes Krásný Les a Srní.
Podle mluvčí záchranářů Simony Kratochvílové se při nehodě nikdo vážněji nezranil.
„Policisté u řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla negativní,“ řekla mluvčí policistů Kateřina Pešková. Přesnou příčinu nehody na místě zjišťují dopravní policisté.
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