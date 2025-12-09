Zaklíněného řidiče museli z auta vystříhat hasiči, hlavní tah z Varů na Prahu stojí

Autor:
  16:18
U vážné dopravní nehody na silnici I/6 u odbočky na Olšová Vrata zasahují všechny složky IZS. Srazil se tam kamion s osobním autem. Jeho řidič zůstal ve vozidle zaklíněný, vystříhat ho museli hasiči. S podezřením na středně těžká zranění jej do nemocnice transportoval vrtulník.
U odbočky na Olšová vrata se střetl kamion s osobním autem. (9. prosince 2025)

U odbočky na Olšová vrata se střetl kamion s osobním autem. (9. prosince 2025) | foto: HZS Karlovarského kraje

U odbočky na Olšová vrata se střetl kamion s osobním autem. (9. prosince 2025)
U odbočky na Olšová vrata se střetl kamion s osobním autem. (9. prosince 2025)
U odbočky na Olšová vrata se střetl kamion s osobním autem. (9. prosince 2025)
U odbočky na Olšová vrata se střetl kamion s osobním autem. (9. prosince 2025)
7 fotografií

Nehoda se stala kolem 15:00 u odbočky z I/6 na Olšová Vrata. „Po srážce zůstal v osobním autě zaklíněný řidič, přivolaní hasiči museli muže vyprostit s použitím hydraulických vyprošťovacích nástrojů,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kasal.

Zraněného se pak ujali zdravotníci. „S podezřením na středně těžká zranění jsme muže ročník 1984 po ošetření na místě letecky transportovali do plzeňské fakultní nemocnice,“ řekla mluvčí záchranky Simona Kratochvílová.

Opilý a zfetovaný řidič naboural auto v protisměru, skončilo převrácené v příkopu

Odstranění následků a vyšetřování nehody zcela zastavilo provoz na hlavním tahu mezi Karlovými Vary a Prahou.

„Po odletu vrtulníku se s opatrností nechaly projet kamiony ze stojící kolony v obou směrech, poté se provoz opět uzavřel,“ doplnil Kasal.

Na místě nehody zasahovaly čtyři jednotky hasičů.

Dopravní omezení mají podle serveru dopravniinfo.cz trvat do 18:20.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Zřícená zeď domu na Karlovarsku zasypala ženu, sama se dostala ze sutin

V Těšeticích se zřítila část zdi domu. Zavalená žena utrpěla středně těžká...

V Těšeticích u Bochova na Karlovarsku zasahovalo v pondělí šest jednotek hasičů v domě, jemuž se zřítila jedna zeď. Suť zasáhla ženu, ta se zvládl sama vyprostit a do péče si ji převzala zdravotnická...

Oprava bazénu v Aši se prodraží a potrvá déle, zkorodované traverzy shnily

Rekonstrukce městského bazénu v Aši běží na plné obrátky. Opravy se ale...

Opravy ašského bazénu budou dražší, než se čekalo. Také se nepodaří dodržet původně plánovaný termín dokončení. Důvodem jsou vícepráce, které vyvstaly před zhotovitelem po obnažení nosných konstrukcí.

Zaklíněného řidiče museli z auta vystříhat hasiči, hlavní tah z Varů na Prahu stojí

U odbočky na Olšová vrata se střetl kamion s osobním autem. (9. prosince 2025)

U vážné dopravní nehody na silnici I/6 u odbočky na Olšová Vrata zasahují všechny složky IZS. Srazil se tam kamion s osobním autem. Jeho řidič zůstal ve vozidle zaklíněný, vystříhat ho museli hasiči....

9. prosince 2025  16:18

Těžaři předpokládají, že se po loňské obří ztrátě letos opět vrátí k zisku

Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná

Společnost Sokolovská uhelná dokončila transformaci hospodaření a předpokládá, že po loňské ztrátě 2,2 miliardy korun skončí její letošní hospodaření v zisku. Firma, která těží hnědé uhlí, vyrábí...

9. prosince 2025

Zemětřesný roj na Chebsku neustává, oblast trápí už od listopadu

ilustrační snímek

Zemětřesný roj na pomezí Chebska a Sokolovska, který začal v listopadu, neutichá. I v posledních dnech se některé otřesy dostaly nad magnitudo dva. Poslední silný otřes byl zaznamenám automatickými...

8. prosince 2025  21:10

Elektřina ze strženého vedení uvěznila jeřábníka, zapálila i okolní porost

Jeřábníka uvěznila v kabině elektřina ze strženého vedení.

U částečně převráceného jeřábu zasahovali v pondělí hasiči v Radošově na Karlovarsku. Stroj přetrhl elektrické vedení, od kterého začal hořet okolní porost. Navíc proud uvěznil v kabině jeřábníka.

8. prosince 2025  15:31,  aktualizováno  15:46

Karlovarský kraj má nového hejtmana. Mračkovou Vildumetzovou střídá Petr Kubis

Starosta Sokolova Petr Kubis

Petr Kubis se podle očekávání stal novým hejtmanem Karlovarského kraje. Dnes o tom rozhodli členové krajského zastupitelstva. Kubis (ANO) ve funkci nahradí Janu Mračkovou Vildumetzovou, která v...

8. prosince 2025  10:24,  aktualizováno  13:20

Zřícená zeď domu na Karlovarsku zasypala ženu, sama se dostala ze sutin

V Těšeticích se zřítila část zdi domu. Zavalená žena utrpěla středně těžká...

V Těšeticích u Bochova na Karlovarsku zasahovalo v pondělí šest jednotek hasičů v domě, jemuž se zřítila jedna zeď. Suť zasáhla ženu, ta se zvládl sama vyprostit a do péče si ji převzala zdravotnická...

8. prosince 2025  8:06,  aktualizováno  12:44

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Vnímání lázní se u mladších lidí mění, říká manažer lázeňského resortu

Daniel Fajkus, původně diplomovaný zdravotnický záchranář, nyní třináct let na...

Zachovat tradiční lázeňské postupy, ale zároveň hostům nabídnout modernější a alternativnější možnosti. To je přístup, na který se zaměřuje Falkensteiner Spa Resort, který sídlí v historické secesní...

7. prosince 2025  8:14

Ježíškova dílna v Chebu je letos laděná do modra, může za to Stitch

Hana Kertisová pořádá v Chebu již deset let oblíbenou Ježíškovu dílnu. (1....

Už deset let si mohou lidé v rámci chebských vánočních trhů vlastnoručně vyrobit ozdoby na stromek či dekorace na stůl. Ježíškova dílna, kterou o adventu každoročně otevírá v bývalé vinárně Valdštejn...

6. prosince 2025  9:47

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

5. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hasiči na Chebsku vytáhli z hořícího domu seniora. Už ho nemohli zachránit

Střet mladých lidí s policií v Nanterre u Paříže. Úterní smrt sedmnáctiletého...

Při požáru rodinného domu v pátek zemřel v Trstěnicích na Chebsku 65letý muž. Příčiny požáru a okolnosti mužova úmrtí budou vyšetřovat hasiči a policisté. Informovala o tom krajská policejní mluvčí...

5. prosince 2025  19:23

Pocta pro české sklo. Moser vystavuje v Paříži, kolekce pak obohatí Orient Express

Kolekce art deco ikonické sklárny Moser se stane součástí interiéru...

Česká ikonická sklárna Moser ve spolupráci s uznávaným francouzským architektem a designérem Maximem d’Angeacem představuje v Paříži kolekci inspirovanou obdobím art deco. Karlovarská kolekce se...

5. prosince 2025  13:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.