U Horní Blatné narazil motorkář do auta, vážně zraněného ho odvezl vrtulník

Motorkář byl při nehodě odmrštěn na svodidla. Provoz na silnici řídí policisté kyvadlově.



Není to první nehoda motorkáře během dneška. Dálnici D5 nedaleko Berouna uzavřela dnes před polednem nehoda motocyklisty, který naboural do svodidel a utrpěl zranění. Vrtulník záchranné služby ho přepravil do pražské motolské nemocnice.

Vážná dopravní nehoda se stala také v pátek po desáté hodině večerní na Prostějovsku. Devatenáctiletý řidič začal předjíždět a nejspíš přehlédl v protisměru jedoucího mladíka na motorce. Následnou srážku osmnáctiletý motorkář nepřežil.