Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

  11:24
V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého muže transportoval vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Nehoda se stala v sobotu po 23. hodině. V neděli o tom informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„Tragická dopravní nehoda se stala na lesní cestě poblíž obce Tatrovice na Sokolovsku. Čtyřkolka se z dosud nezjištěných příčin přetočila. Dvaadvacetiletý muž utrpěl smrtelná zranění, jimž na místě podlehl,“ uvedl.

Šestadvacetiletý muž utrpěl podle Bílka vážná zranění. Musel být letecky transportován do plzeňské fakultní nemocnice.

„U dvaadvacetiletého muže byl nařízená soudní pitva,“ řekl mluvčí. Přesnou příčinu a okolnosti nehody policisté nadále vyšetřují. Mimo jiné také to, který z mužů čtyřkolku řídil.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

