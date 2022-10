Dva lidé zemřeli při noční nehodě na Chebsku, vůz sjel do příkopu

Dva muži zemřeli v noci při nehodě automobilu na Chebsku. Jednačtyřicetiletý řidič mercedesu jel příliš rychle, nezvládl zatáčku a vůz vyletěl ze silnice do příkopu. On i jeho o pět let mladší spolujezdec na místě zemřeli.