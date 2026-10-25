Ke srážce dvou aut na hlavním silničním tahu mezi Plzní a Karlovými Vary vyjížděly všechny složky záchranného systému v neděli krátce před polednem. Na místo byl povolaný i vrtulník letecké záchranné služby.
„Nehoda je s vážným zraněním. Na místě již přistál vrtulník letecké záchranné služby. Komunikace je s velkou opatrností kyvadlově průjezdná,“ informoval krátce po poledni policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Auta se srazila na průtahu městečkem, který je silnicí první třídy. Co přesně se stalo a proč se auta srazila policisté zjišťují.
Před 13. hodinou policisté uvedli, že při nehodě vyhasl jeden lidský život. „Šestatřicetiletý řidič jednoho z vozidel na místě svým zraněním bohužel podlehl. Přesná příčina této tragické dopravní nehody je v šetření,“ uvedl Kopřiva.
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Záchranná služba na místo vyslala několik posádek. „Stále na místě pracujeme,“ řekla před 13. hodinou mluvčí záchranné služby Karlovarského kraje Simona Kratochvílová.
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