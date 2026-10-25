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Srážku dvou aut v Bečově nad Teplou na Karlovarsku nepřežil jeden z řidičů

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  13:29

Srážku dvou aut v Bečově nad Teplou na Karlovarsku nepřežil jeden z řidičů. (25. října 2026) | foto: HZS Karlovarského kraje

Šestatřicetiletý řidič v neděli nepřežil srážku dvou aut v Bečově nad Teplou na Karlovarsku. Na místě přistával i vrtulník záchranné služby, řidiči ale nebylo pomoci.

Ke srážce dvou aut na hlavním silničním tahu mezi Plzní a Karlovými Vary vyjížděly všechny složky záchranného systému v neděli krátce před polednem. Na místo byl povolaný i vrtulník letecké záchranné služby.

„Nehoda je s vážným zraněním. Na místě již přistál vrtulník letecké záchranné služby. Komunikace je s velkou opatrností kyvadlově průjezdná,“ informoval krátce po poledni policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Auta se srazila na průtahu městečkem, který je silnicí první třídy. Co přesně se stalo a proč se auta srazila policisté zjišťují.

Před 13. hodinou policisté uvedli, že při nehodě vyhasl jeden lidský život. „Šestatřicetiletý řidič jednoho z vozidel na místě svým zraněním bohužel podlehl. Přesná příčina této tragické dopravní nehody je v šetření,“ uvedl Kopřiva.

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Záchranná služba na místo vyslala několik posádek. „Stále na místě pracujeme,“ řekla před 13. hodinou mluvčí záchranné služby Karlovarského kraje Simona Kratochvílová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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