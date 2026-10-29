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Při nehodě autobusu na Chebsku se zranili dva lidé, zásah komplikovala námraza
Z luxusní plachetnice na pulty obchodů. Moser představuje levitující sklenice
Zatím pouze na palubě největší plachetnice světa Orient Express Corinthian si mohli její pasažéři užívat doušku moku z exkluzivních sklenic karlovarské sklárny Moser. Ta nyní unikátní kolekci...
Srážku dvou aut nepřežil jeden z řidičů, měl zákaz řízení a neplatnou STK
Šestatřicetiletý řidič v neděli nepřežil srážku dvou aut v Bečově nad Teplou na Karlovarsku. Na místě přistával i vrtulník záchranné služby, řidiči ale nebylo pomoci. Za volantem přitom neměl co...
Babiš slíbil malý obchvat Karlových Varů, příprava a stavba můžou trvat 10 let
Karlovarský kraj má příslib předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), že z možných variant odvedení dopravy ze stávajícího průtahu Karlovými Vary se začne pracovat na přípravě takzvaného malého severního...
Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Policie hledá ženu z videa
Policisté z Chebu vyhlásili pátrání po Gabriele Ferkové. Podle zjištění iDNES.cz právě ona na videozáznamu nabízela 800 korun za hlas pro Naše Česko v komunálních volbách v Mariánských Lázních.
Dešťová voda poškodila věžičku chrámu, ta je v horším stavu, než se čekalo
Opravy chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních se prodraží. Věžička na hlavní báni nejstaršího pravoslavného svatostánku v republice, která kryje hlavní loď, je v horším stavu, než se čekalo. Hlavní...
Při nehodě autobusu na Chebsku se zranili dva lidé, zásah komplikovala námraza
Na silnici II/198 ve směru na Horní Kramolín na Chebsku havaroval linkový autobus, ve kterém cestovalo 12 lidí a řidič. Na místě zasahují složky IZS. Autobus bylo po nehodě nutné stabilizovat a...
Poslední vlak z Karlových Varů: 80 let od ukončení transportů Němců z pohraničí
29. říjen 1946. V Karlových Varech se chystá k odjezdu velice speciální vlaková souprava. O její důležitosti svědčí fakt, že rozkaz k odjezdu vydal tehdejší ministr vnitra Václav Nosek. Krátce po 11...
Snažil se vyplazit, jedy ho omámily. Znalci popsali strašnou smrt invalidy při požáru
Uvědomoval si, že z ohnivého pekla se sám nedostane. Invalida Andrej se ve svém bytě v hořícím domě u mariánskolázeňského nádraží ještě dostal z postele na podlahu a snažil se po ní plazit. Únik před...
Rekordní Hazlov. Kvůli volbám z obce přišly ke krajskému soudu čtyři podněty
Celkem patnáct podnětů z Karlovarského kraje ohledně nedávno skončených komunálních voleb evidují u Krajského soudu v Plzni. Rekordmanem je v tomto ohledu Hazlov na Chebsku, odkud přišly podněty hned...
Babiš slíbil malý obchvat Karlových Varů, příprava a stavba můžou trvat 10 let
Karlovarský kraj má příslib předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), že z možných variant odvedení dopravy ze stávajícího průtahu Karlovými Vary se začne pracovat na přípravě takzvaného malého severního...
Nezletilí kvůli penězům hrozili seniorovi nožem. Policie hledá další oběti a svědky
Ani ne patnáct let bylo podle zjištění iDNES.cz nejmladšímu členovi party nezletilých, kteří 9. října letošního roku naháněli hrůzu v Karlových Varech. Po seniorovi požadovali peníze, jeden z členů...
Pro bezpečnost pěších a cyklistů. Mariánské Lázně dokončily novou stezku
V Mariánských Lázních dokončili stavbu smíšené stezky pro pěší a cyklisty z Úšovic do Sklářů. Podle starosty Martina Hurajčíka (ANO) se na necelé dva kilometry dlouhém úseku zásadně zvýší bezpečnost...
Srážku dvou aut nepřežil jeden z řidičů, měl zákaz řízení a neplatnou STK
Šestatřicetiletý řidič v neděli nepřežil srážku dvou aut v Bečově nad Teplou na Karlovarsku. Na místě přistával i vrtulník záchranné služby, řidiči ale nebylo pomoci. Za volantem přitom neměl co...
Sobotní požár rodinného domu na Chebsku má jednu oběť, tři lidé jsou zranění
Osm jednotek hasičů zasahovalo v sobotu večer u požáru rodinného domu ve Velké Hleďsebi nedaleko Mariánských Lázní na Chebsku. Policisté následně potvrdili, že požár nepřežil jeden člověk a tři lidé...
Z luxusní plachetnice na pulty obchodů. Moser představuje levitující sklenice
Zatím pouze na palubě největší plachetnice světa Orient Express Corinthian si mohli její pasažéři užívat doušku moku z exkluzivních sklenic karlovarské sklárny Moser. Ta nyní unikátní kolekci...
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Hrázděnka i dům kultury. Památkáři udělovali ocenění za záchranu památek
Historická hrázděnka v Kraslicích na Sokolovsku slouží komunitnímu životu i kulturním akcím. Letos proto byla oceněna památkáři v soutěži Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro,...
Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Policie hledá ženu z videa
Policisté z Chebu vyhlásili pátrání po Gabriele Ferkové. Podle zjištění iDNES.cz právě ona na videozáznamu nabízela 800 korun za hlas pro Naše Česko v komunálních volbách v Mariánských Lázních.