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Při nehodě autobusu na Chebsku se zranili dva lidé, zásah komplikovala námraza

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  8:36

U Horního Kramolína havaroval autobus. Dva lidé utrpěli zranění. (29. října 2026) | foto: HZS Karlovarského kraje

Na silnici II/198 ve směru na Horní Kramolín na Chebsku havaroval linkový autobus, ve kterém cestovalo 12 lidí a řidič. Na místě zasahují složky IZS. Autobus bylo po nehodě nutné stabilizovat a následně z něho hasiči evakuovali cestující. Při nehodě se zranili dva lidé, informovala mluvčí karlovarských krajských hasičů Alena Hlaváčková. Zásah komplikovala namrzlá vozovka.

Připravujeme podrobnosti.

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