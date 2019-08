Narkoman vytáhl na svoji babičku nůžky a hrozil, že ji zabije

Dvaatřicetiletý muž bere drogy a žije už nějaký čas na ulici. Rodiče ho domů nepustí, a tak se nad ním slitovala jeho babička.

Když ale zjistila, že jí v koupelně vypotřeboval celý šampon, vyčetla mu to, a to vnuka rozčílilo.

„Najednou se začal chovat agresivně. Šel do kuchyně, tam vzal do ruky nůžky a rozeběhl se proti ženě, která seděla na židli u okna. Několikrát naznačil pohybem ruky, že ji bodne, a přitom jí vulgárně nadával a vyhrožoval smrtí,“ popsal incident krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Nakonec se ale násilník ovládl a ženě neublížil. „Nůžky zahodil, napustil ale do sklenice vodu a tu ženě chrstnul do obličeje. Pak odešel do jiné místnosti v bytě,“ řekl Kopřiva.

Vystrašená žena využila příležitosti, z bytu utekla a zamířila na nejbližší policejní služebnu. Po pár minutách už policisté jejího vnuka zadrželi přímo v bytě, kde zůstal.

„Za nebezpečné vyhrožování mu nyní hrozí až tři roky vězení,“ doplnil k případu mluvčí.