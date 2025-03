Ve Varech vybrali novou podobu sadů u Thermalu, na úpravy ale chybí peníze

Na realizaci úprav ale město v současné době nemá peníze. Náměstek primátorky Lubomír Kovář nicméně věří, že by Karlovy Vary mohly v příštích letech získat dotaci.

„Především bychom potřebovali finanční prostředky, ty momentálně nemáme. Budeme čekat, jestli bude nějaká dotace, podobně jako nyní v ITI (Integrované územní investice) jsou veřejná prostranství a obecní zeleň. V budoucím plánovacím období bychom zkusili určitě získat dotaci,“ uvedl Kovář. Pokud by město dotaci nezískalo, při obnově sadů by postupovalo po etapách.

Podle vítězného návrhu architektonické kanceláře ofschem architekti s. r. o. by se Dvořákovy sady více otevřely a zpřístupnily. Návrh využívá ve větší míře i dvojité schody do Zahradní ulice, upravuje síť cest a u zeleně počítá se zachováním současných vzrostlých stromů. Zůstat má i jezírko uprostřed parku. Částečně by byl přístupný břeh řeky Teplé, kde by mohla vzniknout podobná náplavka, jako je na protější straně řeky pod hotelem Thermal.

Na místě, kde kdysi stával Blanenský pavilon, by podle architektonického návrhu mohl vzniknout podobný objekt. S tím sice současný územní plán nepočítá, nicméně podle vedení města by bylo možné plán upravit nebo objekt vybudovat v jiném režimu, než je trvalá stavba.

Dvořákovy sady představují pomyslný vstup do lázeňské zóny. V době Mezinárodního filmového festivalu zde jeho návštěvníci rádi polehávají v trávě pod vzrostlými stromy a užívají si přírody v srdci města. Samotné místo prošlo v průběhu desetiletí několika proměnami.

Zásadním prvkem v prostoru parku byl v minulosti Blanenský pavilon, který byl i středobodem společenského života. Po jeho zániku park dostal promenádní charakter, avšak chybějící společenský prostor je zde patrný, uvádí Kancelář architektury města Karlovy Vary.