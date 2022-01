Muž nastříkal matce do očí pepřový sprej, nechtěla mu dát peníze

Muž přišel ve středu krátce po 20. hodině na návštěvu ke své devětapadesátileté matce do jejího bytu v Aši. Požádal ji, jestli by mu vyprala prádlo, a žena souhlasila. Najednou ale po ní chtěl peníze. Neřekl jakou sumu chce, ani na co hotovost potřebuje.

„S tím už žena nesouhlasila a synovi řekla, aby odešel. Na to muž nereagoval a chtěl se dostat do uzamčeného pokoje, jelikož věděl, že tam má jeho matka uschované cennosti. Když naznačil, že vykopne dveře, matka proti němu použila pepřový sprej,“ popsal krajský policejní mluvčí Jan Bílek.

Syn ale matce sprej vytrhl z ruky a nastříkal jí ho do obličeje. Žena pak ze svého bytu utekla. Její syn se tam mezitím zamkl. Po chvíli si to ale rozmyslel a utekl oknem. Nic přitom nevzal.

Žena se zanedlouho vrátila a odemkla si náhradními klíči, které si mezitím přinesla od své známé. Pak zavolala na policii a vše oznámila.

„Policisté z obvodního oddělení Aš se s místními strážníky případem začali okamžitě zabývat a krátce před 22. hodinou muže zadrželi o pár ulic dále. Za porušování domovní svobody mu hrozí až dva roky vězení,“ doplnil k případu Bílek.