Mladík kopl na ulici v Chebu do hlavy seniorku, zadrželi ho kriminalisté

Mladík v Chebu ve středu na ulici napadl seniorku. Kopl ji do hlavy a pokusil se ji okrást. To se mu nakonec nepodařilo, muž skončil v rukou policistů. Ženu záchranáři převezli do nemocnice, potvrdil iDNES.cz mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Radek Hes.