Osm na jednoho. Útočníci zbili muže na ulici, zlomili mu čelist i zub

Incident se odehrál v polovině června v Aši. Osmičlenná parta mužů ve věku od 24 do 51 let tehdy míjela kolem druhé hodiny ráno na ulici pětatřicetiletého muže. Ten později vypověděl, že ho oslovili a on nijak nereagoval. Pak se do něj pustili.

„Nejdříve ho skupinka začala napadat údery do horní části těla, a když pětatřicetiletý muž upadl na zem, tak pokračovali ve svém útoku. Ležícího muže několikrát udeřili do hlavy, do které ho i kopali. Po chvíli svého agresivního jednání zanechali a z místa odešli,“ popsal událost krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Žena, která napadeného doprovázela, hned zavolala policii a záchranku. Muž skončil v nemocnici se zlomenou čelistí a zlomeným zubem, pohmožděním hlavy a četnými odřeninami. Musel se podrobit operaci, po třítýdenní hospitalizaci se ještě další měsíc léčil doma.

Napadený muž některé z útočníků znal od vidění z města. Vůbec prý nechápe, proč ho napadli. Násilníci poté policistům většinou řekli, že už si nepamatují, jak se vše semlelo.

„Chebští kriminalisté osm mužů obvinili z ublížení na zdraví a výtržnictví. V případě prokázání viny jim hrozí až tři roky vězení,“ doplnil k případu mluvčí.