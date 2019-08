Náměstkyně karlovarské primátorky končí, změnu kritizují opoziční Piráti

„Souhrou osudu došlo k tomu, že mám v péči tři děti, z toho jedno je roční a nechci dělat nic napůl,“ vysvětlila Hana Zemanová.

Podle ní nelze pozici náměstkyně v této situací dobře zvládnout a vše skloubit dohromady. Řešit to začala před dvěma měsíci se členy hnutí.

„Bavili jsme se o tom neformálně i s koaličními partnery a pan Kopfstein byl ochotný nahradit mě ve funkci. Byť se může stát, že to bude dočasně, než nejmenší dítko trošičku povyroste a bude moci jít do nějakého školního zařízení. V pozici náměstkyně tedy končím z rodinných důvodů, a co bude za rok nebo za dva, to uvidíme,“ doplnila Zemanová.

Na radnici má na starosti oblast školství a tělovýchovy, dále do jejích kompetencí spadá odbor majetku, odbor kultury, školství, tělovýchovy a jím řízené příspěvkové organizace, Kancelář architektury města, Alžbětiny lázně, Nadace města Karlovy Vary, KV City Centrum, hvězdárna a radioklub, Jockey park Karlovy Vary a Karlovarská městská.

Navržená změna se ale příliš nezamlouvá opozičním Pirátům. „Personální obsazení vedení radnice je pochopitelně čistě věcí koalice a jejích jednotlivých stran. Za zastupitelský klub Pirátské strany se domníváme, že potenciální nominace Josefa Kopfsteina není z několika důvodů nejšťastnější. Předně jsou to jeho nulové zkušenosti s oblastí školství, kterou měla jeho předchůdkyně v gesci. Obáváme se, že nám v této oblasti bude vlak ujíždět ještě více než nyní a pastelkovné to rozhodně nespraví,“ uvedl za Piráty Jindřich Čermák, předseda zastupitelského klubu.

Hana Zemanová ale opoziční obavy mírní. „Myslím si, že se pan Kopfstein velice rychle zapracuje. Navíc jsme všichni připraveni, a to i včetně mě, mu pomoci. Podle mého názoru to zvládne,“ uvedla.

Volba nového náměstka bude záviset na městském zastupitelstvu, které se uskuteční v září. První změna v městské radě se týkala rovněž hnutí Karlovaráci, kdy chirurga Josefa Märze vystřídal koncem ledna na postu radního pro kulturu lékař Pavel Bouška.