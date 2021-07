Předzahrádky za polovinu i slevy z nájmu. Města dál podporují podnikatele

V Karlových Varech tak například rozhodli, že padesátiprocentní sleva na nájemném za restaurační předzahrádky bude platit až do konce letošního roku. Podle původního záměru magistrátu přitom mělo toto opatření skončit v polovině roku.

„Vloni byly předzahrádky za korunu za každý čtvereční metr a den. Pro letošní rok jsme schválili odklad platby do konce roku a také padesátiprocentní slevu na nájemném,“ potvrdil první náměstek primátorky Tomáš Trtek.



V praxi to znamená, že restauratéři v lázeňském centru a okolí zaplatí za metr čtvereční předzahrádky 3,50 koruny, běžná cena je přitom sedm korun. Nyní radní schválili, že úleva bude platit do konce roku. Tato sleva bude mít podle náměstka dopad do rozpočtu v řádu jednotek milionů korun.

Podobně postupovali i ve Františkových Lázních. Tam ale zašli ještě o kousek dál. „Už v dubnu jsme schválili stoprocentní slevu z nájmu předzahrádek až do konce roku,“ potvrdil starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Navíc radnice zrušila veškeré sankce za pozdní platby nájemného, pokud je nájemce uhradí do konce roku.

Františkolázeňská radnice chce vyjít vstříc i těm podnikatelům, kteří jsou v nájmu na městských pozemcích, ale neměli šanci dosáhnout na podporu od státu. „Týká se to například provozovatelů parkovišť. Ti sice mohli mít otevřeno, ale chyběli jim klienti,“ vysvětlil starosta.

I když nájemné zatím v těchto případech zůstává beze změn, na podzim chce radnice přístup vůči těmto podnikatelům přehodnotit a buď plošně, nebo dílčím způsobem řešit požadavky takových podnikatelů.

Do podobné situace, kdy sice mohli provozovat svou živnost, ale neměli kvůli restrikcím cestovního ruchu klientelu, se dostali i provozovatelé kočárové dopravy v Karlových Varech. Ti mohou využívat celkem osm stání vyhrazených výhradně pro koňská spřežení u hlavní pošty a na Divadelním náměstí.



„Město jim do konce roku poskytlo padesátiprocentní slevu na nájemném,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Nájemné podnikatelům, kteří využívají městské nebytové prostory, sníží i v letošním roce také chebská radnice. Z ročního nájemného jim odpustí pětadvacet procent. Podle místostarosty Ladislava Hrubého se tím sníží příjmy města o miliony korun.

„Slevy však nebudou platit pro všechny. Výjimky budou například u garáží. Dále se to nebude týkat našich organizací. Roční předpis nájemného měl být asi patnáct milionů korun, takto poklesne asi o tři miliony,“ doplnil Hrubý.

Slevu rovněž nezískají třeba bankovní domy, které sídlí v městských prostorách. Podobnou úlevu nabídlo město Cheb podnikatelům i v loňském roce. Loni také obyvatelům města radnice odpustila poplatky za odvoz a zpracování odpadu. Podle Hrubého by mělo jít zřejmě o poslední úlevu kvůli protikoronavirovým opatřením. Podotkl ale, že dnes nikdo neví, jestli nepřijde na podzim ještě další vlna nákazy.

I přes téměř roční omezování provozu restaurací, obchodů a dalších provozoven Cheb zatím nezaznamenal větší počet odchodů podnikatelů z nebytových prostor. Firmy však dosud využívaly vládní podpůrné programy, které nyní postupně končí. Záležet tedy bude na tom, jestli se firmám zákazníci vrátí a v jaké míře to bude.