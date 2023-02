Nájmy v bytech Cheb nezvýší, prostory k podnikání zdraží o pět procent

U pozemků pro komerční účely radní odsouhlasili zvýšení nájemného o 15,1 procenta, tedy o inflační koeficient. Týká se to například pozemků pro mobilní operátory nebo ty, které slouží třeba jako manipulační plocha.

„Ačkoli nám smlouvy umožňují navýšit nájmy o index inflace, shodli jsme se na tom, že platby za užívání městských bytů se zvyšovat nebudou. Chtěl bych zároveň rozptýlit obavy, že k navýšení dojde dodatečně,“ uvedl chebský místostarosta Pavel Pagáč.

Podle něho to není reálné, smlouvy mluví pouze o ročním indexu. „To znamená, že se bude přihlížet k nárůstu za dané meziroční období. To, že by nájemné vzrostlo skokově, toho se lidé bát nemusejí,“ poznamenal místostarosta Pagáč.

Podle jeho slov vedla k rozhodnutí nezvyšovat nájmy v městských bytech skutečnost, že v současné době lidé musí čelit velkému zdražování nejrůznějších komodit. „Rostou ceny potravin, pohonných hmot, topení. Nechtěli jsme je zatěžovat ještě zvyšováním nájmů,“ dodal místostarosta Pagáč.

Město Cheb je vlastníkem více než tisícovky bytů. Pronajímá je většinou formou elektronické aukce v souladu se schválenými zásadami pro pronájem bytových jednotek v majetku města. Žadatel o pronájem navíc musí splnit řadu podmínek. Prokázat musí například dostatečný příjem, do kterého se nezapočítávají sociální dávky s výjimkou mateřské a rodičovského příspěvku.