Vyhazovače někdo zastřelil a spálil, trojici obžalovaných ale chybí motiv

Jedenáct let se zdálo, že vražda Antonína S. zůstane kriminalistickým pomníčkem. V roce 2022 se ale dávno odloženého případu ujal elitní tým vyšetřovatelů Tempus, který řeší staré neobjasněné případy. A v poutech hned loni v lednu skončila hned trojice mužů z Karlovarska, kteří se nyní před Krajským soudem v Plzni zpovídají z vraždy.

Kriminalistům se totiž podařilo rozpovídat svědka, který dosud o případu mlčel. Obžalovaným nyní hrozí až doživotní vězení, státní zástupce jim navrhuje trest 14 a 16 let. Trojice vinu rázně odmítá. Navíc chybí motiv činu, který není dostatečně popsaný ani v obžalobě. Podle dostupných informací mohly být důvodem vraždy jen malicherné spory mezi vrahy a jejich obětí.

Dvanáct let stará vražda karlovarského vyhazovače z diskoték byla dlouho záhadou. Shořelé tělo našel hajný mezi obcemi Hlinky, Přílezy a Toužimí na Karlovarsku 3. října 2011. Dlouho trvala samotná identifikace oběti.

„Byla to mravenčí práce, protože tělo bylo z velké části ohořelé,“ uvedla tehdy policie. Třiatřicetiletý vyhazovač ale neměl navzdory svému povolání žádné nepřátele, chyběl motiv činu a i proto zůstal případ nevyřešený.

Za vraždu měli inkasovat každý 200 tisíc

Tým Tempus, který se případu po 11 letech ujal, loni ukázal na trojici možných pachatelů: vyhazovači Petr P. a Jan T. údajně stříleli.

Podle obžaloby si vraždu objednal karlovarský podnikatel a někdejší majitel diskotéky Brooklyn Jan Š. „Vylákali poškozeného do autoservisu v Karlových Varech, kde ho nejméně čtyřmi střelami usmrtili. Tělo sbalili do koberce, odvezli do lesního porostu v CHKO Slavkovský les a na okraji cesty zarovnali kulatinou a zapálili. Za to inkasoval každý 200 tisíc korun,“ uvedl státní zástupce Jakub Kubias.

Všichni tři obžalovaní dnes u soudu svou vinu odmítli. „Je to falešná konstrukce státního zástupce. Někdo přišel, že něco slyšel,“ reagoval ve své výpovědi Jan Š., údajný organizátor vraždy. Narážel přitom na výpověď korunního svědka obžaloby, který zatím před soudem nevypovídal.

Policii ale tento svědek sdělil, že jednomu z možných vrahů opatřil v roce 2011 vražednou zbraň CZ ráže 7,65 Browning a po zastřelení Antonína S. se mu tentýž obžalovaný svěřil a svůj čin vylíčil. Sám svědek však pochází z kriminálního prostředí karlovarské „galerky“ a na svědomí má i jednu vraždu, za niž byl v minulosti jako nezletilý odsouzen.

Svědek se přihlásil až po 11 letech

Motivy vraždy jsou nejasné. V obžalobě není zřetelně popsán důvod, proč by měl Jan Š. zájem se Antonína S. zbavovat. Možný návodce, jak obžaloba Jana Š. nazývá, naznačil jakýsi spor mezi ním a obětí. Více ale o svém vztahu ke svědkovi a oběti vraždy Jan Š. mluvit nechtěl, neboť prý čelí další obžalobě z daňových úniků ve výši 79 milionů korun. Překvapil tím i soudkyni.

Přiznal ale, že jako někdejší zaměstnavatel obžalovaných Petra P. a Jana T. jim den po vraždě předal nové mobilní telefony, v čemž policie vidí jasnou souvislost s vraždou. „To souvisí s jinou mou trestnou činností,“ naznačil u soudu Jan Š..

Proč se policii svědek přihlásil až po 11 letech? Ani to není jasné, ze spisu vyplývá, že se dostal do konfliktu s jedním ze střelců poté, co mu přebral partnerku. Petr P. mu pak údajně měl vyhrožovat smrtí, což přimělo muže jednat.

Matka oběti volá po tvrdém trestu

Jan T., který je podle kriminalistů jedním ze střelců, se proti obžalobě též ohradil. „Antonín byl můj kamarád a rodinný přítel. Chodili jsme spolu rybařit. Je obtížné dnes po dvanácti letech prokázat, že s tou událostí nemám nic společného,“ řekl před soudem Jan T.

Jeho a dva další spoluobžalované přišla do soudní síně podpořit početná skupinka příbuzných. „Jsem přesvědčená, že to Honza neudělal. Byli kamarádi, měli se rádi. Svědek lže. Má totiž kriminální minulost i současnost. Je nedůvěryhodný,“ řekla MF DNES žena, která je rodinná příbuzná Jana T.

Soud sledovala i matka zavražděného Antonína S. Ta MF DNES sdělila, že by obžalovaným přála doživotí. „Nikdo neví, co jsem za těch dvanáct let prožila. Život pro mě skončil, stále jen chodím na synův hrob. Teď 22. března by měl narozeniny. Musela jsem se nadopovat práškama, abych sem vůbec mohla přijít,“ svěřila se žena. Verdikt v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků.