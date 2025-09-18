Nadační fond Historický Cheb zrušili kvůli rozporu s pravidly, město ho založí znovu

Podle ministerstva to odporuje pravidlům územních rozpočtů. Podobný problém řeší i další města, například Karlovy Vary. Tady se k problému staví jinak. Podle mluvčí Magistrátu Heleny Kyselé v současné době není ke zrušení Nadace města Karlovy Vary zákonný důvod a nadace tak stále plní účel, ke kterému byla zřízena.
„U nás se to týká Nadačního fondu Historický Cheb. My se jej ale nevzdáváme. Na příštím zastupitelstvu založíme nadaci novou, společně s Ulrikou Hart, dcerou Antona Harta, jehož finanční dar založení fondu inicioval,“ řekl chebský starosta Jan Vrba, který přiznal, že rozhodnutí ministerstva rozumí a je s ním ztotožněný.
„Já jsme si o nadacích, které byly čistě městské, vždy myslel, že to není úplně fér. Protože město do fondu vkládá nějaké obecní peníze, ale o jejich využití už nerozhoduje. To je úkolem správní rady nadace,“ vysvětlil s tím, že druhé městské Nadace Chebský les se nařízení ministerstva netýká.
„Ta je přeshraniční. Město Cheb ji založilo společně s okresem Tirschenreuth, aby se Cheb vůbec dostal ke svému historickému majetku v Německu. Pokud by ta pravidla platila i pro tento případ, byl by to velký problém,“ přiznal. Město si nechalo zpracovat právní posouzení celého případu a jak se zdá, ani právníci nejsou zajedno.
O zápisu do nadačního rejstříku totiž rozhodl rejstříkový soud. A ten je státní autoritou, která rozhoduje, zda je vše správně z pohledu zákona.
„Rejstříkový soud při zápisu přezkoumává nejen formální náležitosti a právní účinky, ale i to, zda zakládací listina, resp. její předmět a obsah, odpovídají zákonu. Vzhledem k tomu, že rejstříkový soud provedl zápis do veřejného rejstříku, tak má nepochybně za to, že založení nadačního fondu bylo v souladu se zákonem,“ píše se v důvodové zprávě pro zastupitele.
Cheb by se tak podle právníků mohl o nadaci soudit. Nicméně podle starosty případná soudní pře není na pořadu dne. „Soudit se nebudeme, se zrušením nadace a založením nové nemáme problém,“ dodal starosta Vrba.
Nově založený nadační fond by měl nést stejný název, jako jeho předchůdce. Zakladateli budou společně město Cheb a Ulrika Hart, dcera Antona Harta, zachránce poutního místa
Maria Loreto a čestného občana města Chebu. Chebský rodák, který po vysídlení žil a podnikal v německém Waldsassenu, věnoval městu 10 tisíc eur. Tyto peníze se staly základním jměním fondu.