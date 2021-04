Karlovarský kraj zkouší nalákat lékaře na náborový příspěvek až 600 tisíc

Ve dvou největších nemocnicích v Karlových Varech a v Chebu chybí aktuálně 14 lékařů a 50 sester. V ostatních nemocnicích je situace obdobná, a to už dlouhodobě.



I proto se kraj rozhodl zvýšit částku na náborové příspěvky zdravotníků v letošním roce z plánovaných tří milionů na sedm a minulý týden rada kraje odsouhlasila už i konkrétní taxy pro jednotlivé pracovní pozice.

Pokud to zastupitelstvo kraje na konci dubna schválí, budou zdravotní sestry při nástupu nově dostávat 150 tisíc korun, lékaři 400 tisíc a primáři a vysoce kvalifikovaní lékaři až 600 tisíc korun.



„Aby získali náborový příspěvek v této výši, musí uzavřít pracovní smlouvu na plný úvazek a zavázat se odpracovat v nemocnici minimálně tři roky. Podmínkou je i to, že nesmí jít o někoho, kdo již pracuje v akutní lůžkové péči jiné nemocnice na území našeho regionu,“ upřesnila mluvčí kraje Jana Pavlíková. Náborové příspěvky se budou týkat nejen lékařů a sester, ale i radiologických asistentů, fyzioterapeutů nebo laborantů.

„Uvědomujeme si, že získat kvalitní zdravotníky a udržet je v nemocnicích, není vůbec jednoduché. Proto chceme všechny, kteří o nástupu do našich nemocnic uvažují, motivovat a usnadnit jim rozhodování,“ komentoval rozhodnutí krajských radních uvolněný zastupitel pro oblast zdravotnictví Josef März.

Peníze se v minulosti osvědčily

Náborové příspěvky pro zdravotníky kraj poskytuje od roku 2018. „Celkem už jsme na ně vynaložili třicet milionů korun a výsledkem je na osmdesát nově podepsaných pracovních smluv,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek, proč se kraj rozhodl v programu náborových příspěvků pro zdravotníky pokračovat.

Například sokolovská nemocnice v tuto chvíli potřebuje lékaře na oddělení interny, ARO a neurologie. „Náborové příspěvky proto jen vítáme,“ uvedl její ředitel Jaroslav Kratochvíl.

Personální oddělení Nemocnice Ostrov hledá aktuálně nejen lékaře na ARO, ale i na oddělení následné intenzivní péče. „Také nám chybějí ambulantní specialisté, potřebujeme plicaře, kardiologa a také chirurgy,“ upřesnila ředitelka nemocnice Jitka Samáková.

Zároveň vyloučila, že by v souvislosti s uplynulým rokem a extrémním nasazením zdravotnického personálu docházelo k odlivu lékařů či sester a hromadným výpovědím. „Je to právě naopak. Ačkoliv máme za sebou opravdu těžké období, je cítit, že se personál semknul a že si všichni navzájem pomáhají,“ dodala Samáková.

Budoucnost zajistí i stipendia

Lékaři nechybí jen v nemocnicích, ale také na obvodech. Rok co rok končí v Karlovarském kraji na deset praktických lékařů, kteří odcházejí do důchodu, a není, kdo by je nahradil.

I proto kraj investuje také do studentů vybraných lékařských oborů, aby se po ukončení studia do regionu vrátili a nastoupili buď do nemocnice, nebo si tu otevřeli lékařskou praxi.

V tomto akademickém roce získali medici, kteří splnili veškeré podmínky udělení dotace, vůbec poprvé roční stipendium ve výši 48 tisíc korun, dříve to byla jen polovina. Jedinou podmínkou je, aby si roky, po které stipendium pobírali, také v regionu jako lékaři odpracovali.