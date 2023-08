Babička pro chudé i v mini vydání, muzeum má unikátní sbírku známé knihy

Několik svazků čítá Babička, která je psaná Braillovým písmem. „Jsou to knihy v široké škále vazeb a velikostí, ilustrované různými autory. Pro mnohé to byla prestižní akce významný český román doprovodit, takže je to navíc i taková galerie ilustrátorů a malířů,“ uvedl ředitel muzea Aleš Česal.

Soubor obsahuje i takzvané kolibří vydání (označení knihy s výškou menší než 10 cm, pozn. red.) Babičky, román lze najít i v brožovaném sešitku. „To je zkrácené vydání, které bylo určené pro chudé děti. Cílem bylo, aby si Babičku mohl přečíst kdokoli, i ti nejchudší,“ vysvětlil ředitel.

Neskrývá, že obohacení muzejních sbírek mu udělalo velkou radost. „Soubor v celé jeho šíři se chystáme veřejnosti představit v roce 2026, až budeme slavit 180 let od návštěvy Boženy Němcové ve Františkových Lázních,“ uvedl.

Sbírku shromáždila Zdena Tomsová

Podotkl, že muzeum chce výročí připomenout právě touto výstavou. „Ale jen o této sbírce to nebude. Chceme významné dílo ukázat z různých úhlů pohledu. Ještě před tím veřejnosti nabídneme malou ochutnávku. Až skončí stávající výstava Jiřího Wintera Neprakty, přichystáme prezentaci největších unikátů, nejkrásnějších a nejvzácnějších svazků Babičky,“ uvedl ředitel Česal.

Sběratelka Zdena Tomsová ze Štěnovického Borku na Plzeňsku, odkud sbírka do Františkových Lázní doputovala, říká, že ji k neobvyklému koníčku přivedla vášeň ke čtení a nostalgie. Že začne Babičku sbírat se rozhodla v době, kdy se lidé knížek spíše zbavují. Kromě řady vzácných tisků získala další zajímavý kousek. Je jím vydání z roku 1901 s předmluvou Aloise Jiráska.

Město se ke své spisovatelce hlásí

Jirásek zde píše: „Babička je jedna z nejlepších a nejvýznačnějších knih české literatury 19. století a zůstane jí navždy.“

Tomsová objevila a do sbírky zařadila i několik vydání v cizích jazycích. „Ta kolekce vznikala dlouho a sběratelka si přála, aby přišla do dobrých rukou. Hledala instituci, která by měla k Boženě Němcové vztah a o sbírku by uměla pečovat. A to splňujeme,“ podotkl Česal.

Město se k Němcové hlásí jako k jedné ze slavných návštěvnic. „Máme tu její památník, ulici i divadlo Boženy Němcové. Ve Františkových Lázních pobývala v roce 1846. Šla také na Komorní hůrku, lékař jí ale radil, aby nešla do štoly. Bál se, aby nenastydla. Své přítelkyni psala z Františkových Lázní dopisy, jež posléze vyšly knižně. Tato unikátní sbírka sem tak nějak patří,“ dodal ředitel Aleš Česal.